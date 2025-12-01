2ème édition de M-Automotiv NOUR Rallye Raid: une aventure féminine 100% marocaine qui a fait vibrer le Sud

Fidèle à son engagement en faveur de la femme marocaine et de la valorisation des territoires du Sud, M-Automotiv a donné le coup d’envoi de la deuxième édition du M-Automotiv NOUR Rallye Raid, une aventure 100% féminine et 100% marocaine.

Plus qu’un simple défi sportif, ce rallye, fondé par Hanane Amraoui, championne des rallyes et passionnée de sport automobile, a été une ode au courage, à la solidarité et à l’esprit d’équipe des femmes marocaines.

Il a également mis en lumière la beauté et la richesse culturelle des provinces du Sud. L’événement, qui s’est tenu du 23 au 27 novembre 2025 dans la région de Merzouga, a illustré l’attachement profond de M-Automotiv à ces régions emblématiques. Cet esprit d’engagement s’est traduit par une forte dimension sociale inscrite au cœur du concept du rallye.

L’action sociale du M-Automotiv NOUR Rallye Raid s’est articulée autour d’un objectif clair: favoriser l’accès des jeunes filles rurales aux études universitaires. En collaboration avec des établissements locaux et des partenaires engagés, le projet a proposé des sessions de sensibilisation, d’orientation et de mentorat destinées à accompagner ces jeunes femmes dans leurs démarches académiques et professionnelles.

Un voyage initiatique à travers le Sud marocain

Les participantes du rallye ont partagé leurs parcours, leurs expériences et leur motivation, devenant ainsi des modèles de réussite et d’émancipation pour les communautés rencontrées. Cette initiative a permis de créer un pont concret entre le monde de l’aventure et celui de l’éducation, plaçant la réussite féminine au cœur du développement social marocain.

La deuxième édition s’est également affirmée comme un véritable voyage initiatique à travers le Sud marocain. Le rallye a relié Merzouga, Ouarzazate et Marrakech, trois lieux emblématiques du Royaume. Le départ a été donné à Merzouga, au cœur des dunes dorées de l’erg Chebbi, offrant un décor grandiose pour les premières étapes de navigation et d’endurance.

Les participantes ont ensuite traversé Ouarzazate, carrefour du désert et cité de la lumière, avant de rejoindre Marrakech pour une cérémonie de remise des trophées célébrant performance, solidarité et esprit d’équipe. Un tracé imaginé pour allier défi, découverte et émotion, tout en mettant en valeur la diversité des paysages marocains, du désert aux montagnes en passant par les oasis.

Les résultats officiels de la 2ème édition

La compétition s’est achevée sur une belle démonstration de courage et de maîtrise. Le classement officiel est le suivant:

• 1ère place-Équipage 704: Jawhara Bennani & Dina Filali Abid, à bord du JAC Motors T8;

• 2ème place-Équipage 701: Houria Farih & Fatimazahra Echabli, à bord du Dacia Duster;

• 3ème place-Équipage 705: Rime Ajakkaf & Ghizlane Rady, à bord de la Soueast 09;

• Équipage le plus présent dans la vie du rallye-Équipage 702: Hanaa Elghiyati & Jihane Rida, à bord du Dacia Duster.

Au-delà de la performance sportive, le M-Automotiv NOUR Rallye Raid s’est inscrit dans une démarche RSE fidèle aux valeurs de l’entreprise. Parmi les axes essentiels: l’inclusion et l’égalité des chances, en encourageant la participation féminine dans un sport historiquement masculin et la promotion de modèles inspirants pour la jeunesse.

L’impact social positif s’est également manifesté à travers des actions menées sur le terrain: dons, éducation, sensibilisation. Ainsi, M-Automotiv confirme sa volonté de faire du sport automobile un levier de progrès durable, inclusif et porteur de sens pour la société marocaine.

Forte de cette dynamique, l’entreprise prépare déjà les prochaines éditions du M-Automotiv NOUR Rallye Raid. Son ambition: en faire un rendez-vous annuel de référence, incarnant l’audace et le leadership féminin marocain, et à terme ouvrir cette aventure à des participantes du monde entier.

«À travers le M-Automotiv NOUR Rallye Raid, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la femme marocaine, du développement des régions du Sud et d’un sport moteur responsable. Cette aventure incarne les valeurs qui animent M-Automotiv: la passion, la solidarité et l’audace», a déclaré Souhail Houmaini, directeur général de M-Automotiv.