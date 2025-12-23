SOUEAST S05: le nouveau SUV urbain de M-AUTOMOTIV désormais disponible au Maroc

Le groupe M-AUTOMOTIV enrichit son portefeuille avec le lancement du Soueast S05, un SUV compact qui arrive sur le marché marocain pour s’adapter aux besoins des automobilistes modernes.

Le S05 rejoint la gamme Soueast, déjà composée des modèles S06, S07 et S09, et se positionne comme un véhicule capable de combiner confort, technologie et sécurité, tout en restant maniable en ville et sur route.

Le Soueast S05 présente des dimensions typiques d’un SUV compact: 4,39 mètres de longueur, 1,84 mètre de largeur, 1,65 mètre de hauteur et un empattement de 2,60 mètres. Le design extérieur du Soueast S05 mélange élégance et sportivité. Les lignes du véhicule sont fluides et dynamiques. La silhouette est équilibrée. L’ensemble crée un SUV compact au style affirmé.

À l’intérieur, le S05 met l’accent sur la technologie et le confort. Il dispose d’un double écran panoramique de 10,25 pouces et d’une instrumentation entièrement numérique, qui regroupent toutes les informations essentielles à la conduite sur un affichage clair et lisible.

Le système multimédia est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, permettant aux utilisateurs de connecter facilement leurs smartphones et d’accéder à leurs applications. La commande vocale «Hi Soul Ease» offre un contrôle simplifié de certaines fonctionnalités sans quitter la route des yeux.

L’habitacle est également équipé pour le confort quotidien: sellerie cuir avec sièges chauffants, siège conducteur à réglage électrique, toit ouvrant électrique, climatisation automatique, et accès et démarrage mains libres. Ces équipements facilitent l’utilisation du véhicule au quotidien, que ce soit pour les trajets courts en ville ou les déplacements plus longs.

La caméra panoramique 360° 3D et les capteurs de stationnement permettent de mieux visualiser l’environnement du véhicule et de réaliser les manœuvres plus facilement, réduisant le risque de collision lors des stationnements serrés.

La sécurité est un point central du Soueast S05. Le véhicule est équipé de la détection d’angle mort, de l’assistance au changement de voie, des alertes de trafic transversal arrière et d’ouverture de porte, ainsi que du régulateur et limiteur de vitesse.

En complément, les systèmes de contrôle de stabilité et d’adhérence améliorent la maîtrise du véhicule en cas de conditions de conduite difficiles, comme une route humide ou un virage serré. Ces dispositifs travaillent ensemble pour réduire le risque d’accident et apporter plus de sécurité aux occupants.

La motorisation du S05 repose sur un moteur 1.5L turbo développant 156 chevaux, couplé à une transmission automatique DCT à six rapports. Trois modes de conduite (Normal, Eco et Sport) permettent d’adapter la conduite selon les besoins : le mode Eco privilégie la consommation de carburant pour un usage quotidien en ville, le mode Normal assure un compromis standard entre performance et confort, et le mode Sport augmente la réactivité du véhicule pour des trajets plus dynamiques ou autoroutiers.

Le Soueast S05 complète la gamme Soueast, déjà composée des modèles S06, S07 et S09. Selon Souhail Houmaini, Directeur Général de M-AUTOMOTIV: «Avec le Soueast S05, nous poursuivons notre mission: offrir la mobilité au plus grand nombre de Marocains, sans compromis sur la sécurité, la qualité ou le design. Ce modèle marque une nouvelle étape dans la diversification de notre portefeuille et confirme notre stratégie.»

Ce SUV vise différents types de clients: les jeunes actifs qui souhaitent un véhicule moderne et connecté, les familles urbaines recherchant un SUV polyvalent et spacieux, et les conducteurs sensibles à la sécurité qui veulent un véhicule équipé de technologies avancées pour réduire les risques sur la route.

Le Soueast S05 est dès à présent disponible dans le réseau SOUEAST by M-AUTOMOTIV, avec des points de vente situés à Casablanca (Place Bandeong et Boulevard Al Massira) et à Rabat (Avenue Hassan II). Les clients peuvent y découvrir les caractéristiques techniques, les options disponibles, ainsi que bénéficier de services de conseil et de financement adaptés.

Créé en juin 2023 à partir de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, M-AUTOMOTIV commercialise les marques Renault, Dacia et Alpine, ainsi que les nouvelles marques Soueast et KGM. Le groupe propose également des véhicules d’occasion multimarques via M-OCCAZ et un service après-vente couvrant l’ensemble du territoire.

Avec 27 points de vente et plus de 650 collaborateurs, M-AUTOMOTIV développe sa stratégie visant à rendre la mobilité plus accessible, sécurisée et technologique, tout en s’adaptant aux besoins du marché marocain.