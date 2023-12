Volkswagen T-Roc Black Pack: un SUV envoûtant au design unique

Le T-Roc Black Pack de Volkswagen se distingue, à première vue, par son design extérieur unique. Drapé dans sa splendide robe noire captivante, ce SUV urbain, que le constructeur allemand vient de lancer sur le marché marocain, séduit les passionnés de looks agressifs et obscurs à travers les contours de ses vitres, les parties intérieures de ses portes, ses jantes en alliage 18′' noires, sa calandre chromée, ses blocs de feux arrière à LED en rouge foncé, ainsi que ses coques de rétroviseurs en teinte contrastée.

L’habitacle du T-Roc Black Pack est une invitation à une expérience de conduite confortable et luxueuse, grâce à des technologies haut de gamme. Du cockpit digital à l’App Connect, qui rendent la connectivité et l’accès aux fonctionnalités plus faciles que jamais, à la planche de bord moussée et aux inserts décoratifs noirs «Lava Stone Black», en passant par l’effet carbone sur le montant arrière. Sans oublier bien sûr le toit ouvrant panoramique et la sonorisation premium «Beats Audio» qui embarque le conducteur et les passagers dans une véritable discothèque roulante.

Le T-Roc Black Pack allie également confort et sécurité grâce à une panoplie de fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique en cas de détection d’obstacles et les 8 airbags. À cela s’ajoutent la caméra de recul et le dispositif de stationnement automatique «Park Assist».

Le T-Roc Black Pack confirme ainsi l’ingéniosité de Volkswagen qui est à la pointe de l’innovation depuis sa création. Au Maroc, la CAC est l’importateur et le distributeur des marques du groupe. Elle distribue en propre les véhicules Volkswagen au niveau de Casablanca, avec 2 showrooms (Aïn Sebaa et Lalla Yacout), et s’appuie sur un réseau de concessionnaires indépendants dans les grandes villes du Royaume, en l’occurrence Agadir, Marrakech, El Jadida, Safi, Rabat, Salé, Kenitra, Fès, Meknès, Tanger, Oujda, Laâyoune, Béni Mellal et Oujda.