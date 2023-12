Automobile: hausse de 22% des ventes de voitures neuves en novembre 2023

Par catégorie, les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) se sont établies à 12.021 unités, en hausse de 21,36%, alors que celles des véhicules utilitaires légers (VUL) ont progressé de 26,61%, à 1.751 unités, précise l’AIVAM, qui vient de publier ses statistiques mensuelles du marché automobile marocain.

La marque Dacia domine toujours de la tête et des épaules le segment des VP, avec une part de marché de 23,58%, soit 2.834 unités écoulées en novembre dernier, suivie de Renault, autre marque de Renault Group, qui a vendu 2.148 unités (pour une part de marché de 17,87%). Peugeot clôt le podium avec 1.147 unités et 9,54% de part de marché.

Concernant la catégorie des VUL, Renault se place en tête avec 572 unités vendues (32,67% de part de marché), devant Fiat avec 253 immatriculations (14,45% de part de marché) et le Chinois DFSK et ses 250 unités écoulées (pour 14,28% de part de marché).

Sur le segment des marques premium, Audi garde la première position avec 365 voitures vendues et une part de marché globale de 3,04%, devançant BMW (304 unités et 2,53% de part de marché) et Mercedes-Benz (200 unités et 1,66% de part de marché).

À un mois de la fin de l’année, le cumul des ventes de voitures neuves au Maroc au titre de l’exercice 2023 a pratiquement stagné, accusant un recul de 0,9%, à 143.986 unités. Dans le détail, le segment VP a affiché une hausse minime de 0,42%, à 129.431 voitures, tandis que celui des VUL a enregistré un repli de 11,22%, à 14.555 unités.