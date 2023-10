Audi Anfa: un nouveau showroom Audi ouvre ses portes au cœur de Casablanca

Situé au rond-point Espace Porte d’Anfa, en face de Paul Zevaco, le nouveau showroom Audi invite les passionnés de voiture à découvrir une sélection variée de modèles d’exception pour une immersion totale dans le monde de l’innovation et du luxe, apprend-on via un communiqué.

Audi Anfa, le tout nouveau showroom Audi au Maroc, a ouvert ses portes au cœur de Casablanca pour offrir une expérience automobile inégalée aux clients de la marque. Niché au rond-point Espace Porte d’Anfa, en face de Paul Zevaco, ce lieu exclusif invite les visiteurs à découvrir une sélection diversifiée des modèles les plus récents et les plus emblématiques de la marque.

Bien plus qu’un simple lieu d’exposition, Audi Anfa représente une fusion harmonieuse entre la performance automobile et le design de pointe, offrant aux passionnés de voitures une immersion totale dans le monde de l’innovation et du luxe.

Des modèles dynamiques de la famille Audi Sport aux versions élégamment équilibrées de la gamme S Line, en passant par la nouvelle gamme 100% électrique, chaque coin de ce showroom a été minutieusement conçu pour créer une expérience mémorable pour tous les amateurs d’automobiles.

L’attention portée aux détails est au cœur de l’expérience Audi Anfa. Chaque courbe, chaque finition, chaque composant des véhicules exposés reflète la quête incessante de perfection et d’excellence d’Audi. Les visiteurs auront l’occasion d’explorer chaque véhicule, de ressentir leur puissance et leur élégance, et de se plonger dans l’univers raffiné de la marque.