Automobile: le nouveau Renault Kardian sera made in Morocco

Renault débutera la production de Nouveau Kardian à l’usine de Curitiba (Brésil). Dans un second temps, il sera produit à l’usine de Casablanca (SOMACA) au Maroc. L’annonce est de taille et c’est le quotidien Les Inspirations Eco qui en fait part dans son édition du vendredi 27 octobre.

Nouveau Kardian est le premier des huit modèles de série révélé lors de l’annonce de l’«International game plan 2027» de la marque Renault à Rio de Janeiro le 25 octobre 2023.

Renault va tirer parti de la performance de son système industriel en fabriquant ses futurs véhicules internationaux dans les 13 sites industriels déjà installés au cœur des marchés concernés, en Amérique Latine, en Turquie, en Afrique du Nord et dans les pays du Golfe, en Inde & Asie Pacifique.

«Ce système industriel moderne continue sa transformation et pousse tous les curseurs pour devenir plus compétitif, plus flexible, piloté par les nouvelles technologies (métaverse industriel) et respectueux de l’environnement (faible consommation d’énergie et d’eau), afin de soutenir la stratégie de décarbonation des sites industriels de Renault Group».

L’usine de la SOMACA, indique le constructeur, est à la fois performante et flexible. C’est donc naturellement qu’elle viendra rajouter ce modèle à son catalogue. Son industrialisation à la SOMACA, usine pionnière de l’industrie automobile nationale, renforce le rôle du Maroc comme plateforme industrielle majeure pour le Groupe. Nouveau Kardian made in Morocco sera destiné au marché local et à l’export. Au Maroc, il sera commercialisé dans le courant du deuxième semestre 2024.

«Aujourd’hui, le Maroc est le deuxième pays de production de Renault Group au niveau mondial, ce qui représente 17% des ventes du groupe dans le monde. Lors de sa visite au Maroc en début du mois, Luca De Meo, Directeur général de Renault Group, a annoncé que la capacité de production du groupe au Maroc sera portée à 500.000 véhicules par an à horizon 2025», lit-on encore.

Nouveau Renault Kardian est un SUV compact et urbain du segment B. Il inaugure une nouvelle plateforme modulaire et ultra polyvalente de Renault Group, qui permettra de développer une grande diversité de modèles, pour de nombreux marchés en dehors de l’Europe. «L’ultra flexibilité de cette plateforme permettra ainsi de proposer aux clients des carrosseries et des silhouettes très différentes», apprend-on.