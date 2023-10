Les nouvelles ambitions du groupe Renault au Maroc

Participant aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiennent actuellement à Marrakech, Luca de Meo, le patron de Renaut Group, est un «Morocco enthousiast» et il ne s’en cache même pas. C’est ce que relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 11 octobre. Et pour cause, le Maroc est aujourd’hui le deuxième pays en termes de production, dans le monde, de Renault.

Mieux, lors d’une rencontre restreinte avec la presse, en marge de l’événement, De Meo a annoncé une montée en puissance des usines marocaines du constructeur pour passer à 500.000 voitures produites à moyen terme, contre 350.000 unités actuellement.

«De Meo évoque d’abord un environnement familier et propice, un secteur de partenariat public-privé qui s’organise et un gouvernement orienté business, à l’écoute, plein d’ambitions et surtout avec une clarté dans sa démarche stratégique», indique Les Inspirations Eco.

Luca de Meo annonce également une amélioration du taux d’intégration locale, actuellement établi à 65%. «Le groupe, faut-il le rappeler, s’est engagé à atteindre un taux de 80% à horizon 2025… Idem pour le sourcing local. Le patron de Renault dit être déjà en avance sur les objectifs fixés au moins un à trois ans avant le terme». C’est le cas notamment de l’approvisionnement local, estimé à 2 milliards de d’euros d’ici la fin de l’année, alors que le groupe s’était engagé à seulement 1,5 milliard d’euros.

De Meo «estime que le pays dispose de nombreux atouts à faire valoir, notamment dans le véhicule électrique, l’économie circulaire, les infrastructures, le software, ainsi que dans les services de mobilité ou de financement», lit-on. Pour l’électrique, le DG de Renault estime que la fenêtre de tir pour Renault Maroc est le renouvellement de la plateforme de la Sandero, du Jogger, qui devrait intervenir en 2028.

Il y a également les matières premières. «C’est en partie ce qui explique le partenariat avec Managem sur le cobalt, le cuivre… Sur le volet de l’énergie, le Maroc jouit d’un mix énergétique intéressant (entre 37 et 38% de renouvelables) qui est adapté aux exigences européennes sur cette chaîne de valeur», souligne Les Inspirations Eco.