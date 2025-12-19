M-AUTOMOTIV sacré «Élu service de l’année 2026» pour la troisième année consécutive

M-AUTOMOTIV, leader de la distribution automobile au Maroc, consolide son positionnement d’acteur de référence en matière d’expérience client en obtenant, pour la troisième année consécutive, le label «Élu service client de l’année» 2026 dans sa catégorie. Une distinction majeure qui vient saluer la solidité de sa vision, la qualité de ses services et l’implication remarquable de l’ensemble de ses équipes.

Recevoir cette reconnaissance pour la troisième année consécutive constitue un moment fort pour le groupe. Bien plus qu’un trophée, ce titre met en lumière un modèle bâti sur la qualité, la confiance et la constance, où chaque collaborateur contribue activement à créer une expérience client à forte valeur ajoutée. Il illustre également la capacité de M-AUTOMOTIV à inscrire la performance dans la durée, avec exigence et cohérence.

Chez M-AUTOMOTIV, l’excellence ne relève jamais du hasard. Elle est le fruit d’une culture d’entreprise structurée autour de piliers fondamentaux. L’humain occupe une place centrale: attirer des talents alignés avec les valeurs du groupe, investir dans le développement des compétences et offrir un environnement propice à l’épanouissement et à la performance collective.

Lire aussi : KGM et M-AUTOMOTIV: une nouvelle ère de mobilité s’ouvre au Maroc

L’écoute est également au cœur de la démarche, qu’il s’agisse de comprendre les attentes des clients, d’anticiper leurs besoins ou de s’adapter en permanence aux évolutions du marché.

Enfin, l’innovation est au centre de l’ensemble des activités du groupe, des processus internes aux services, en passant par l’organisation et les actions marketing, afin de renforcer la proximité, la pertinence et la qualité de la relation client.

Cette combinaison vertueuse entre talents, écoute active et innovation continue permet aujourd’hui à M-AUTOMOTIV d’atteindre et de maintenir un niveau d’exigence qui fait la différence.

Un gage de confiance durable pour les clients

Ce troisième titre consécutif est avant tout une preuve tangible d’un engagement réel, constant et mesurable. Il reflète la capacité de M-AUTOMOTIV à se développer tout en restant fidèle à ses fondamentaux: engagement, proximité et qualité de service.

Pour les clients, cette distinction confirme que M-AUTOMOTIV est bien plus qu’un acteur en forte croissance. C’est un partenaire de confiance, qui grandit avec eux, porté par des équipes engagées, des standards élevés et une stratégie où la relation client, y compris à travers une approche marketing créatrice de lien, demeure au centre de toutes les décisions.

À cette occasion, Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV, déclare: «Être Élu service client de l’année pour la troisième fois consécutive est une immense fierté. Cette distinction confirme la solidité de notre vision et l’engagement exemplaire de nos équipes. Chez M-AUTOMOTIV, chaque collaborateur œuvre à bâtir une relation client fondée sur la qualité, la confiance et l’exigence, afin d’offrir une expérience réellement différenciante et reconnue par nos clients.»

Ainsi, plus qu’une récompense, ce titre représente un engagement renouvelé: celui de continuer à faire mieux, chaque jour, au service des clients et de l’excellence durable.