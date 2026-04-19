Barrage Daourat: comment les apports en eau alimentent Casablanca et Settat en électricité

La situation hydrologique du bassin de l’Oum Er-Rbia s’est nettement améliorée cette année, portée par des précipitations abondantes qui ont rehaussé les niveaux de retenue de nombreux barrages de la région. Parmi les ouvrages les plus bénéficiaires figure le barrage Daourat, dont les apports en eau ont permis d’intensifier la production d’énergie propre et d’alimenter plus efficacement le réseau électrique national.

Mis en service en 1950 et situé sur le territoire de la commune de Kedana, dans la province de Settat, le barrage Daourat est l’un des ouvrages hydroélectriques les plus importants du bassin de l’Oum Er-Rbia. Il approvisionne en électricité plusieurs villes de la région, dont El Jadida, Jorf Lasfar, Settat, Berrechid et Casablanca.

Mustapha Azz, chef du service d’exploitation du Bas Oum Er-Rbia à l’Office nationale de l’électricité (ONEE), en brosse le portrait technique: «Daourat est un barrage en béton d’une longueur de 126 mètres, avec une hauteur de retenue de 25 mètres. Sa capacité de stockage atteint 6,8 millions de mètres cubes, pour une superficie de 280 hectares.»

Au-delà de son rôle dans la gestion des ressources en eau, l’ouvrage joue un rôle central dans le soutien au réseau électrique national à travers sa centrale hydroélectrique. «La centrale du barrage Daourat dispose de deux unités de production d’une puissance totale de 17 mégawatts. Ces dernières années, elle a affiché un rendement annuel moyen de 28 gigawattheures, acheminé vers le réseau via deux lignes haute tension de 60 kilovolts», précise le responsable.

سد الدورات. سعيد بوشريط

Les apports en eau enregistrés cette saison laissent présager une montée en puissance de la production. Mustapha Azz se veut optimiste: «Grâce aux apports hydriques de cette année, nous allons pouvoir augmenter la production d’électricité de la centrale, contribuant ainsi à renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.»

Une dynamique qui s’inscrit dans la stratégie nationale de réduction de la dépendance énergétique, en exploitant au maximum les ressources hydrauliques disponibles.