Eau, résilience et développement durable : le Maroc au cœur des investissements européens en Afrique

Le Maroc confirme une fois de plus son rôle de partenaire stratégique de l’Europe en matière d’investissement. Le rapport d’activité 2025 de la Banque européenne d’investissement (BEI), publié mardi, souligne que le Royaume figure parmi les principaux bénéficiaires africains des financements accordés par l’institution au cours de l’année écoulée. «À l’échelle mondiale, BEI Monde, la branche dédiée aux partenariats internationaux, a investi 9 milliards d’euros, dont un tiers, soit 3,1 milliards d’euros, a été destiné au continent africain», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 27 février. Si la BEI ne précise pas le montant exact alloué au Maroc, elle insiste sur la diversité des secteurs couverts par ces financements, soulignant la profondeur et la variété de l’engagement européen dans le pays.

L’eau, ressource vitale et enjeu majeur pour le Royaume confronté à un stress hydrique chronique, a constitué une priorité stratégique pour la BEI. Les financements ont ciblé des projets de production et de distribution d’eau potable, avec l’objectif de développer des infrastructures résilientes aux effets du changement climatique et de garantir un accès équitable à cette ressource, notamment dans les petites villes et les zones rurales. Cette orientation répond à une urgence nationale: le Maroc investit massivement dans le dessalement, le traitement et la distribution de l’eau. L’appui de la BEI vient renforcer ces initiatives, en intégrant des normes environnementales et sociales strictes et en s’assurant que ces projets contribuent à un développement durable et inclusif.

Parallèlement, l’institution européenne accompagne les efforts de reconstruction post-séisme dans la région d’Al Haouz. Le programme financé par la BEI vise à réhabiliter les infrastructures essentielles, des écoles et hôpitaux aux routes, tout en appliquant des principes de conception résiliente face aux aléas climatiques. Cette approche ne se limite pas à la restauration, mais cherche à reconstruire mieux, en améliorant l’efficacité énergétique et en respectant les standards sociaux, afin de préparer le territoire aux défis futurs.

Au niveau continental, la BEI note que 46% de ses investissements en Afrique ont été consacrés à l’action climatique et à la durabilité environnementale, un indicateur de l’alignement entre les priorités des pays partenaires et la stratégie Global Gateway de l’Union européenne, qui vise à mobiliser des fonds massifs pour des infrastructures durables. Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a souligné que l’institution intensifie ses partenariats sur le continent « dans un esprit de respect réciproque » et qu’en tant que bras financier de l’Union européenne, la BEI se positionne sur des projets à fort impact concret pour les populations.

«La BEI met en avant la finalité sociale et économique de ses actions», souligne Les Inspirations Eco. L’institution vise à stimuler un développement durable, à renforcer la stabilité et à créer des emplois, en portant une attention particulière aux jeunes et aux femmes. Selon ses propres termes, la banque se positionne comme un acteur majeur mondial pour les projets à grande échelle dans les secteurs de l’eau, de la santé mondiale, de l’énergie propre, des transports et du soutien au secteur privé. Sur les quatre dernières années, les investissements cumulés de la BEI en Afrique s’élèvent à 73 milliards d’euros, confirmant l’importance stratégique de l’institution dans le financement du développement du continent.

Partenaire clé de la stratégie d’investissement Global Gateway de l’Union européenne, BEI Monde a atteint en 2025 son objectif de mobilisation de 100 milliards d’euros d’investissements, bien avant l’échéance prévue en 2027. Parmi ces engagements, 75% des projets en dehors de l’Union européenne relèvent de cette stratégie, mobilisant plus de 20 milliards d’euros. Pour le Maroc, cette dynamique traduit une reconnaissance de la qualité et de la maturité de ses projets et ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer les partenariats avec l’Europe, tout en consolidant son rôle de locomotive économique en Afrique du Nord.