Maroc-BEI: 500 millions d’euros de financements en 2024, en hausse de 56%

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accéléré ses financements en faveur du Maroc en 2024. Avec 500 millions d’euros de prêts, en hausse de 56% par rapport à 2023, la banque de l’Union européenne (UE) a atteint des niveaux d’engagement historiques au Maroc.

Ce qui lui a permis de franchir la barre des 10 milliards d’euros de financements destinés aux projets relevant de l’énergie, l’eau, les transports, l’éducation et le soutien aux entreprises, a indiqué la BEI dans le cadre de la présentation de son bilan 2024.

Ainsi, en octobre 2024, la BEI a signé la première tranche de 500 millions d’euros sur un engagement d’un milliard d’euros destiné à la reconstruction des écoles, hôpitaux et routes endommagés par le séisme d’Al Haouz.

Ce prêt, note la BEI, s’inscrit dans le programme global de reconstruction mis en place par le gouvernement marocain. Il vise à rétablir les infrastructures essentielles dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des transports, tout en intégrant des normes sismiques renforcées et des solutions énergétiques durables conformément aux priorités du partenariat vert UE-Maroc.

Il contribuera directement, ajoute-t-elle, à la réhabilitation des infrastructures essentielles et à la résilience des populations touchées. Ce soutien vient en complément d’un don de 225 millions d’euros de l’UE.

Par ailleurs, pour renforcer l’accès à l’éducation en zone rurale, la BEI, la délégation de l’UE au Maroc et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports ont lancé un programme d’assistance technique de 6 millions d’euros sur cinq ans pour accompagner la construction et la réhabilitation de 150 établissements communautaires en milieu rural.

La BEI poursuivra son engagement au Maroc en 2025

La banque a également apporté une assistance technique à l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour l’élaboration d’une stratégie de résilience et d’adaptation climatique du réseau ferroviaire marocain, afin de mieux faire face aux aléas météorologiques extrêmes et garantir la pérennité du transport ferroviaire.

En décembre 2024, la BEI et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont réaffirmé leur partenariat visant à mobiliser des investissements essentiels pour soutenir les zones industrielles, renforcer le financement des PME et promouvoir la durabilité. Depuis le début de leur collaboration, plus de 455 millions d’euros ont été engagés par la BEI pour accompagner des projets stratégiques menés par la CDG et ses filiales.

En 2025, la BEI compte poursuivre son appui aux infrastructures stratégiques du Maroc, en mettant l’accent sur le financement des PME, les énergies renouvelables et le transport durable, souligne-t-elle. Elle continuera également, poursuit-elle, d’accompagner la transition verte et la modernisation des réseaux d’eau et d’électricité.

À cette occasion, Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a déclaré : «Le Maroc est un partenaire stratégique pour la BEI et l’Union européenne. En renforçant notre engagement et nos collaborations, notamment avec des acteurs clés comme la CDG et le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, nous encourageons l’investissement dans les infrastructures stratégiques, soutenons la transition énergétique et favorisons un développement inclusif et durable, au bénéfice direct des citoyens, des entreprises et du tissu économique marocain».

Adrien de Bassompierre, chef de la représentation de la BEI au Maroc, a ajouté : «Franchir le cap des 10 milliards d’euros engagés avec le Maroc témoigne de la solidité de notre partenariat et de notre engagement à long terme. (…). Nous poursuivrons cette dynamique pour soutenir, aux côtés de tous nos partenaires, le développement et les ambitions du Royaume.»