La BEI va participer au financement du programme de reconstruction des zones touchées par le séisme d’Al Haouz

Le conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé, lors de sa réunion tenue le 17 juillet, de soutenir par un financement «la mise en place d’installations scolaires et sanitaires provisoires, ainsi que la reconstruction de routes dans les zones du centre du Maroc dévastées par les tremblements de terre de septembre 2023», indiqué l’institution financière dans un communiqué.

Ce dernier ne précise pas si cette décision correspond, en tout ou partie, au prêt d’un milliard d’euros sur 3 ans promis la BEI au Maroc pour l’accompagner dans son programme de reconstruction post-séisme, et annoncé lors des Assemblées annuelles FMI-Banque Mondiale à Marrakech.

Par ailleurs, la BEI a indiqué que le montant total des nouveaux financements approuvés lors de cette même réunion s’élève à 8,4 milliards d’euros. Ces ressources, destinées à l’ensemble des zones d’interventions de la banque, serviront à appuyer la construction de logements et d’écoles, l’exploitation des énergies renouvelables, la modernisation de réseaux d’eau, de transport et de communication, ainsi que l’innovation et la croissance des entreprises.

À rappeler qu’en 2023, les nouveaux financements accordés au Maroc par la BEI se sont élevés à 320 millions d’euros. Ils sont destinés aux projets axés sur le développement économique régional, la gestion inclusive et durable des forêts ainsi qu’en appui aux petites et moyennes entreprises.