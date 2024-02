La BEI accorde un prêt de 1,3 milliard de dirhams à MedZ pour moderniser 10 technopoles dans 5 régions

MedZ, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) spécialisée dans le développement territorial, décroche un financement d’environ 1,3 milliard de dirhams auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce financement, acté depuis le 29 décembre 2023, permettra l’extension et la modernisation de dix technopoles dans cinq régions du Maroc, explique la BEI dans un communiqué publié le mercredi 7 février.

Ce projet, porteur de quelque 51.500 emplois directs permanents, «contribuera non seulement à dynamiser l’économie marocaine par l’innovation, mais aussi à créer des emplois durables et à réduire les disparités régionales, tout en construisant une industrie plus verte et compétitive», a déclaré Nicola Beer, vice-présidente de la BEI.

«Les parcs sélectionnés abriteront des clusters d’entreprises intégrées et des plateformes industrielles avec un potentiel substantiel de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que des composantes éducatives axées sur la durabilité», poursuit le communiqué de la BEI, précisant que ce financement intervient dans la continuité de son programme «Technopoles I», lancé en 2012 avec la CDG, et qui avait généré près de 36.000 emplois.

D’après l’institution financière européenne, ce nouveau projet appuie les objectifs du gouvernement marocain, pour faire du Royaume «une référence en termes de modes de production décarbonée, responsable et durable». «Nous avons l’ambition, en tant qu’acteur à fort impact, d’accentuer notre intervention en tant que locomotive au service de la durabilité de notre économie», a pour sa part affirmé Khalid Safir, directeur général du groupe CDG.