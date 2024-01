Financement des start-ups: réunion entre le ministère de la Transition numérique et la CDG, CDG Invest et le FM6I

Lors de la rencontre entre Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique, et les dirigeants de la CDG, de CDG Invest et du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, le jeudi 4 janvier 2024 à Rabat.

Cette réunion s’est déroulée entre Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et la Réforme de l’administration, Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Yassine Haddaoui, directeur général de CDG Invest, et Mohamed Benchaâboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I).

Il a été convenu lors de cette réunion la structuration de véhicules d’investissements conjoints ayant pour objectif le soutien des start-ups dans l’obtention de financements adaptés à leur développement. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des premiers piliers de l’initiative du ministère visant l’élaboration d’une offre globale d’accompagnement et de financement.

Lire aussi : Financement des startups: le ministère de la Transition numérique s’allie à la CDG et à CDG Invest

Cette réunion s’est tenue à la suite de la convention-cadre signée entre le ministère, la CDG et la CDG Invest le 26 décembre dernier. Ladite convention inclut divers dispositifs en vue de soutenir les jeunes pousses technologiques à chaque étape de leur cycle de vie d’entreprise, favorisant ainsi leur croissance et leur développement par le biais de partenariats avec des incubateurs, accélérateurs et autres structures de financement.