La gestion des territoires en débat de l’Institut Groupe CDG

L’Institut Groupe CDG a réuni, le 22 septembre, lors de son premier webinaire du cycle «Regards vers le futur» pour l’année 2023, un panel d’experts et de praticiens pour débattre des moyens de rendre les politiques territoriales plus efficaces.

Cette conférence organisée sous le thème «Piloter efficacement les territoires» a connu la participation du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, du directeur du pôle Relations avec les territoires au sein de la Caisse de Dépôt et de Gestion, Marouane Abdelati, du directeur général de la Société d’Aménagement Zenata, Driss Essaouabi et du président du Logos, économiste et expert en politique territoriale de développement, Tariq Akdim.

Consacré par le texte constitutionnel de 2011, puis par les lois organiques régissant les collectivités territoriales de 2015 et, enfin, par le nouveau modèle de développement, le territoire, dans son acceptation locale, est devenu un élément récurrent à toutes les réflexions liées au développement socio-économique de notre pays, inaugurant une «entrée dans l’ère des territoires», a expliqué à l’occasion, Tariq Akdim.

Cette ère est l’aboutissement des avancées institutionnelles opérées par le Maroc depuis les années 1990, comme l’a rappelé Karim Achengli, en se dotant successivement de la Charte nationale de l’aménagement du territoire et du Schéma national d’aménagement du territoire, lesquels se déclinent au niveau local par les Schémas régionaux d’aménagement du territoire et les Plans de développement régionaux.

L’ensemble de ces documents stratégiques, qui sous-tendent la territorialisation des politiques publiques, place les collectivités territoriales dans une quête permanente de l’efficacité des politiques publiques et de l’organisation de leur espace géographique.

Ce faisant, la réalité actuelle des territoires soulève de nombreux défis. Leur développement pâtit de la multiplicité des acteurs institutionnels aux niveaux local et central, rendant le travail de coordination plus complexe alors même que l’espace temporel accordé aux autorités élues est très court, soit un mandat de six ans. Ce développement est, également, entravé par le manque de ressources humaines, de compétences et de management stratégique pour prendre en charge les projets de territoires.

Quelles recommandations?

À la lumière des échanges, un certain nombre d’enseignements ont pu émerger. La territorialisation des politiques publiques passe nécessairement par une connaissance la plus précise et la plus juste possible du territoire administré.

En plus de cette connaissance, Marouane Abdelati a mis en évidence, l’importance «d’éléments immatériels» qui se révèlent à travers la volonté des acteurs à s’assurer que les projets puissent produire les résultats souhaités. Les acteurs impliqués dans le développement des territoires doivent se doter d’outils qui permettent une évaluation régulière des projets pour répondre à un besoin d’adaptation ou d’agilité devant les mutations rapides que connaît notre époque.

Enfin, Driss Essaouabi a rappelé l’intérêt du recours aux sociétés d’aménagement pour combler les «lacunes conjoncturelles» des collectivités et les assister jusqu’à leur autonomie complète.

Face à l’accélération des évolutions en cours, de la fréquence des catastrophes naturelles ou encore du changement climatique, il apparait indispensable de renforcer la résilience des territoires pour leur redonner confiance. Une institution telle que la Caisse de Dépôt et de Gestion fait partie des acteurs importants qui peuvent contribuer au soutien, au pilotage et à la mise en œuvre rapide des projets de développement. C’est ce qui ressort du webinaire «Regards vers le futur» organisé brillamment par l’Institut Groupe CDG.