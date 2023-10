Un prêt de 1 milliard d’euros de la BEI au Maroc

L’annonce a été faite ce mercredi 11 octobre 2023 lors des Assemblées annuelles FMI-Banque Mondiale à Marrakech, à l’issue de la rencontre entre le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Felix, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaâ. La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 1 milliard d’euros sur 3 ans pour aider le Maroc dans son programme de reconstruction post-séisme, indique un communiqué de la Banque repris par le l’hebdomadaire Finance News. Le prêt sera destiné aux infrastructures, logements et action climatique résilientes et durables.

«En tant que partenaire de longue date du Maroc, notre objectif n’est pas seulement de reconstruire ce qui a été perdu, mais également de contribuer à jeter les bases d’un avenir plus brillant, plus fort et plus résilient dans toutes les régions du Maroc touchées par le séisme de septembre», a précisé Ricardo Mourinho Félix.

«Notre rôle en tant que banque de l’UE ne consiste pas seulement à fournir des financements, il s’agit également d’un engagement fort en faveur du développement et du soutien à la résilience et à l’action climatique, main dans la main avec nos partenaires», conclut le communiqué.

Rappelons que le FMI avait conclu un accord de principe avec le Maroc pour octroyer un prêt de 1,3 milliard de dollars. Cette initiative vise à renforcer la résilience du Maroc face aux catastrophes liées au climat, en utilisant les ressources de la nouvelle Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Le prêt de 1,3 milliard de dollars aidera le Maroc à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les risques liés au climat et à améliorer la résilience de son infrastructure, de son économie et de ses communautés locales. Cette décision marque une étape importante dans les efforts internationaux visant à atténuer les effets du changement climatique et à soutenir les pays vulnérables.