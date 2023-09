Séisme: le gouvernement réitère son engagement plein et entier à la reconstruction d’Al Haouz

L’ensemble des moyens nécessaires à la reconstruction des maisons et infrastructures détruites suite au séisme d’Al Haouz seront déployés, afin de mener à bien et le plus rapidement possible cette opération de reconstruction.

Le Chef du gouvernement vient de le confirmer, juste après la tenue de la quatrième réunion des membres de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits après le séisme.

La réunion, qui a eu lieu lundi dernier, a permis au gouvernement de réitérer son plein engagement à la réussite de cette opération.

Assabah de ce mercredi 27 septembre écrit à ce propos que Aziz Akhannouch a expliqué, au cours de cette réunion, que la reconstruction des écoles, hôpitaux et autres infrastructures de base détruites par le séisme sera principalement financée par un budget dédié, débloqué par Fonds spécial de solidarité pour la gestion des effets du tremblement de terre.

Ce Fonds a été instauré suite à de hautes instructions royales. Le Chef du gouvernement a aussi précisé qu’une série d’autres réunions seront programmées dans les jours à venir. Leur objectif: coordonner les efforts et finaliser une vision relative à la mise en œuvre des projets de développement dans les zones sinistrées.

Selon Assabah, le communiqué diffusé par le gouvernement suite à cette réunion insiste sur le fait que la dynamique de l’Exécutif se poursuit, afin de reloger les populations sinistrées et de réhabiliter les infrastructures touchées, avec, en priorité, le renforcement du développement socio-économique des zones concernées.

Le quotidien a également précisé que cette réunion a aussi permis l’occasion aux parties prenantes d’aborder la question de la création d’une agence spécialement dédiée à la mise en œuvre optimale de ce programme d’urgence.

Sa mission principale consistera à suivre un efficace déploiement des projets de reconstruction et de réhabilitation, de même que d’effectuer un suivi des investissements prévus dans les zones sinistrées.

Un conseil de gouvernement est d’ailleurs prévu dès demain, mercredi, et permettra l’adoption de plusieurs textes. L’un d’entre eux actera la création de cette agence.

Autre texte à examiner par les membres du gouvernement: l’attribution du statut de Pupilles de la Nation aux orphelins ayant perdu leurs parents lors du séisme du 8 septembre dernier, conformément à de hautes orientations royales.

Les représentants de plusieurs ministères ont assisté à cette réunion, dont ceux de l’Intérieur, de l’Économie et des finances, de l’Agriculture et de la Pêche maritime, de l’Habitat ou encore du Tourisme.