Formation policière et lutte contre la criminalité transnationale au menu d’une rencontre entre Abdellatif Hammouchi et l’ambassadeur du Brésil au Maroc

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Alexander Guido Lopez Parola, ambassadeur du Brésil au Maroc.

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a reçu ce jeudi à son bureau au nouveau siège de la DGSN à Rabat, Alexander Guido Lopez Parola, ambassadeur du Brésil au Maroc.

Les deux parties ont passé en revue, en ouverture de la réunion, les formes et les niveaux de la coopération entre le Maroc et le Brésil dans les domaines sécuritaires d’intérêt commun, notamment la sécurité des frontières, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale.

Cette rencontre a également offert aux deux parties l’occasion d’évaluer les niveaux de coopération sécuritaire bilatérale, à travers l’élaboration d’une vision stratégique commune visant à renforcer les mécanismes de coopération en matière de formation policière, de lutte contre les réseaux de migration irrégulière, ainsi que de détection et de lutte contre les mouvements des organisations terroristes dans la région du Sahel et du Sahara.

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Alexander Guido Lopez Parola, ambassadeur du Brésil au Maroc.

Cette réunion s’inscrit dans un contexte marqué par la volonté commune des deux parties de veiller à la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d’entente signé en 2024 entre Abdellatif Hammouchi et le directeur général de la Police fédérale brésilienne.

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Ce mémorandum vise à encadrer et à développer les canaux de coopération entre les services sécuritaires marocains et brésiliens dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, y compris la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le terrorisme, la traite des êtres humains, la migration irrégulière, le trafic illicite d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et de leurs composants, le blanchiment d’argent, la falsification de documents et la cybercriminalité.

Cette rencontre illustre par ailleurs le degré d’engagement du pôle DGSN-DGST dans l’activation des partenariats sécuritaires avec les pays amis et frères, à travers une vision durable visant à renforcer la complémentarité effective face aux menaces criminelles et terroristes émergentes et à consolider les canaux d’échange de données opérationnelles et les programmes de formation spécialisée dans les domaines policiers.