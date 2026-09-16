Société

Tanger: un Suédois recherché par Interpol pour tentative de meurtre interpellé

La police judiciaire de Tanger a interpellé un ressortissant suédois faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol. (Photo d'illustration). DR

Un ressortissant suédois de 22 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de son pays pour son implication présumée dans une affaire de tentative de meurtre, a été interpellé mercredi 16 septembre à Tanger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Par La Rédaction
Le 16/09/2026 à 17h56

L’arrestation a été effectuée dans l’après-midi par les éléments de la police judiciaire de Tanger, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le contrôle de l’identité du suspect a permis d’établir qu’il était recherché au niveau international dans le cadre d’une notice rouge émise par Interpol, à la demande des autorités judiciaires suédoises.

Le ressortissant étranger a par ailleurs été interpellé alors qu’il utilisait une fausse identité. Il avait présenté aux policiers un permis de conduire comportant des données d’identification falsifiées lors d’une opération de vérification.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte pour des faits présumés de falsification et d’usage de faux, sous la supervision du parquet compétent.

Par La Rédaction
Le 16/09/2026 à 17h56
#DGSN#Tanger#Suède

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