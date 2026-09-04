Extradition de deux narcotrafiquants vers la Suède: Stockholm salue l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), et la commissaire nationale de la police suédoise, Petra Lundh.

La police suédoise se félicite de la coopération sécuritaire avec Rabat. Dans un communiqué publié ce vendredi 4 septembre sur son site web, elle salue l’efficacité du partenariat noué avec la police marocaine, qui vient de permettre l’extradition de deux ressortissants suédois soupçonnés d’être impliqués dans d’importants réseaux de trafic de stupéfiants.

«En peu de temps, nous avons assisté à plusieurs extraditions de dangereux criminels suédois du Maroc. Il est réjouissant de voir que deux individus qui, selon nous, ont joué un rôle important dans le trafic de drogue dans le pays peuvent désormais être traduits en justice», déclare Jonas Hemmar, chef adjoint de l’unité internationale du Département des opérations nationales (NOA). Le responsable tient également à «exprimer notre reconnaissance pour la coopération professionnelle et constructive avec la police marocaine».

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«C’est un point très positif de pouvoir désormais poursuivre les suspects basés au Maroc qui contrôlent le crime organisé en Suède. Il est essentiel de remonter jusqu’aux organisateurs pour démanteler ou affaiblir considérablement les réseaux criminels qui vivent du trafic de drogue», renchérit Erik Friberg, chef d’unité à la division criminelle des douanes du Sud.

«Cette affaire montre que, peu importe où les criminels se cachent, nous agissons pour enquêter sur les crimes et poursuivre les auteurs», ajoute Måns Biörklund, chef de chambre par intérim de l’Unité nationale de lutte contre le crime international et organisé.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’accord de coopération signé en avril dernier à Stockholm par Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), et la commissaire nationale de la police suédoise, Petra Lundh.

Lors du déplacement en Suède d'Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST.

Cet accord fixe trois priorités entre les deux pays. Il s’agit de la lutte contre les acteurs criminels opérant au Maroc ou depuis le Royaume, la lutte contre la collaboration entre les criminels des deux pays et les efforts contre la criminalité organisée transfrontalière et la cybercriminalité relevant du «crime en tant que service».

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Les deux hommes extradés, âgés de 28 et 42 ans, seront placés en détention provisoire. Le premier serait à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants soupçonné d’approvisionner les principaux réseaux criminels de Suède et des pays nordiques. La drogue était importée en Suède puis distribuée par son réseau.

Au printemps 2025, la police suédoise a procédé à plusieurs importantes saisies à Uppsala, Stockholm et Malmö. Parmi elles figuraient 94 kg de 3-CMC, une drogue de synthèse plus connue sous le nom de crystal meth, et 56 kg d’amphétamine. Soupçonné de trafic de stupéfiants à grande échelle et de tentative d’extorsion, l’individu a été arrêté le 30 mars dernier à l’aéroport de Tanger. Il était recherché par Interpol en vertu d’une notice rouge.

Le second extradé occupait un poste important au sein d’un réseau criminel. Il a joué un rôle déterminant dans l’organisation et le trafic de grandes quantités de cannabis vers la Suède entre 2020 et 2021. Plusieurs de ses complices ont déjà été condamnés en Suède.

La police suédoise annonce par ailleurs l’arrestation récente au Maroc de deux autres citoyens suédois. Le premier est lié à un réseau criminel de l’ouest de la Suède et recherché pour des infractions particulièrement graves liées aux stupéfiants et aux armes. Le second, âgé de 28 ans, s’est soustrait à l’exécution de sa peine de prison pour agression aggravée sur une femme et menaces illégales aggravées.