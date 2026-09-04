Société

Casablanca: traque après le cambriolage d’un appartement et l’agression de sa propriétaire

Un cambrioleur.. DR

Revue de presseSurpris en plein cambriolage dans un appartement du quartier Annassi à Sidi Bernoussi, un individu a violenté la propriétaire avant de s’enfuir avec 50 000 dirhams d’or. La police est à ses trousses. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par le360
Le 04/09/2026 à 20h13

Une scène digne d’un film d’action a secoué le quartier Annassi, à Sidi Bernoussi à Casablanca, mercredi dernier. Un cambrioleur s’est introduit dans un appartement pour y dérober des bijoux en or d’une valeur de 50 000 dirhams. Profitant de l’absence des occupants, le suspect a forcé la serrure avec un sang-froid déconcertant avant de fouiller méticuleusement les lieux, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 5 et 6 septembre.

L’affaire a pourtant basculé lorsque la propriétaire est rentrée plus tôt que prévu. Tombée nez à nez avec l’intrus en train de fouiller son domicile, la victime n’a pas eu le temps de revenir de sa surprise: pris au piège avec son butin, l’individu l’a violemment agressée pour se frayer un chemin vers la sortie. Avertis par les cris de détresse de la résidente, les voisins se sont rapidement mobilisés dans la rue. Pris de panique face à ce rassemblement, l’agresseur s’est enfui à toutes jambes, laissant derrière lui une femme sous le choc.

Dépêchée sur place, la police judiciaire de Sidi Bernoussi a immédiatement ouvert une enquête sous la supervision du parquet. Les techniciens de la scène de crime s’affairent à relever les empreintes digitales et à analyser les images des caméras de surveillance du quartier pour identifier le fuyard.

En parallèle des témoignages recueillis dans le voisinage, les enquêteurs s’intéressent de près à l’entourage de la victime. La précision du mode opératoire laisse penser que le cambrioleur a pu bénéficier de complicités ou d’informations ciblées sur l’emploi du temps de la famille et la présence des objets de valeur.

Par le360
Le 04/09/2026 à 20h13
#Casablanca#Vol#or

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