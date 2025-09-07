Cambriolage minutieusement préparé au marché Korea, à Casablanca: les commerçants choqués

Arrestation de nuit dans une ruelle de Derb Ghallef, où se concentrent des milliers de commerces informels, à Casablanca.. DR

Le marché Korea, l’un des plus grands pôles commerciaux de Casablanca, a été le théâtre d’un cambriolage audacieux dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant un large état d’alerte sécuritaire et un vif émoi parmi les commerçants.

Les faits, inédits dans ce marché pourtant réputé pour ses mesures de surveillance renforcées, ont immédiatement mobilisé la police judiciaire et les brigades scientifiques, venues sur place pour ouvrir une enquête approfondie, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 8 septembre.

Selon les premières constatations, les malfaiteurs ont ciblé deux magasins bien précis parmi les milliers que compte le marché. Le butin du premier commerce a été estimé à près de 32.000 dirhams, tandis que l’évaluation des pertes du second est toujours en cours, lit-on.

Mais ce qui intrigue le plus, c’est la méthodologie employée. Des commerçants, témoins du chaos laissé au lendemain du vol, estiment que l’opération, préparée minutieusement, exclut toute improvisation. Les cambrioleurs semblaient connaître à l’avance non seulement les lieux, mais aussi les emplacements exacts où l’argent était conservé. «Ils ne se sont pas attardés, ils sont allés droit au but», a confié un commerçant, encore sous le choc, à Al Akhbar.

Sur les lieux, la police scientifique a procédé au relevé des empreintes et à la collecte d’échantillons, tandis que plusieurs commerçants ont été entendus. Les autorités locales, accompagnées de représentants de l’Association des commerçants du marché, se sont également rendues sur place.

Un autre élément-clé pourrait accélérer l’enquête: les caméras de surveillance. Nombre d’entre elles, installées dans les allées et à l’entrée des magasins, pourraient avoir capté des indices décisifs. Les enquêteurs espèrent ainsi reconstituer le chemin emprunté par les malfaiteurs et identifier leur mode opératoire, en dépit de la présence de gardiens de nuit dans l’enceinte du marché, ajoute le quotidien.

Ce cambriolage, décrit comme «sans précédent» dans ce marché populaire, soulève des inquiétudes quant à la sécurité des milliers de stands et magasins.

Pour les commerçants, il s’agit d’un signal d’alarme qui appelle à un renforcement urgent des mesures de protection, tant au niveau de la surveillance que de la coordination avec les forces de l’ordre.

L’affaire, encore en cours d’investigation, illustre à quel point les réseaux criminels parviennent parfois à contourner des systèmes de sécurité jugés pourtant dissuasifs. Reste désormais à savoir si la technologie et la vigilance policière permettront de remonter jusqu’aux auteurs de cette main basse, spectaculaire, sur ce butin.