Harhoura: au moins 25 mis en cause déférés devant la justice pour vol, cambriolage et trafic de drogue

Au moins 25 personnes soupçonnées d’implication dans diverses affaires criminelles ont été arrêtées ces derniers jours à Harhoura, près de la côte de Miramar, avant d’être déférées devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat, ont indiqué des sources judiciaires à Le360.

L’affaire la plus spectaculaire concerne le vol de bijoux d’une valeur totale estimée à 360.000 dirhams, commis dans une villa. Les investigations, selon une source judiciaire, ont permis d’identifier l’auteure présumée du vol: une employée de maison qui aurait abusé de la confiance de ses employeurs avant de s’emparer de l’ensemble des bijoux. Interpellée, la mise en cause a reconnu les faits et restitué les biens à la propriétaire de la villa.

Loin des projecteurs, mais au cœur du travail de sécurisation mené sur le terrain, la même brigade a également procédé à l’arrestation des membres d’une bande criminelle qui semait l’inquiétude dans le quartier. À sa tête figurait un ressortissant subsaharien, soupçonné d’être spécialisé dans le cambriolage de villas. Avant son arrestation, il aurait notamment volé un coffre-fort contenant des bijoux, qu’il aurait ensuite tenté de forcer. Bref, la grande école du banditisme artisanal, avec option coffre-fort et zéro discrétion.

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D’autres malfaiteurs, impliqués dans des affaires de trafic de drogue, sont également tombés dans les filets de cette brigade après de longues heures de filature. «Au moins 25 mis en cause ont été arrêtés et déférés devant la justice», a confirmé une source digne de foi à Le360, soulignant que cette mobilisation de la Gendarmerie royale vise à renforcer la sécurité à l’approche de la prochaine saison estivale.

Entre vols dans les villas, cambriolages ciblés et trafic de stupéfiants, cette série d’interpellations illustre la volonté des autorités de resserrer l’étau sécuritaire à Harhoura avant l’afflux estival. Une manière de rappeler que la quiétude des stations balnéaires se prépare aussi loin des regards, dans le patient travail des enquêtes, des filatures et des arrestations.