Comment la Gendarmerie royale a veillé à la sécurité de Fès lors des festivités du Nouvel An

La Gendarmerie royale assure la sécurité des célébrations du Nouvel An à Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 01/01/2026 à 10h05

VidéoÀ l’occasion des célébrations du Nouvel An, Fès a connu un important déploiement sécuritaire orchestré par la Gendarmerie royale. Une mobilisation anticipative et coordonnée qui a permis d’assurer le bon déroulement des festivités dans un climat de sérénité et de sécurité.

Lors des festivités marquant la nuit du Nouvel An, Fès a été le théâtre d’un vaste dispositif sécuritaire mis en place par les éléments de la Gendarmerie royale relevant du commandement régional. Cette mobilisation s’inscrivait dans le cadre d’un plan préventif visant à sécuriser les espaces publics et à garantir la sécurité des citoyens comme des visiteurs.

Le dispositif a notamment reposé sur un déploiement intensif aux différents points d’entrée et de sortie de la ville. Des barrages de contrôle ont été installés dans plusieurs zones stratégiques connaissant une forte circulation, notamment au niveau de la station de péage de l’autoroute, de la route nationale n°8 ainsi que du rond-point d’Ouled Tayeb. Ces opérations ont été appuyées par des moyens de surveillance renforcés, incluant des patrouilles à moto et des équipes cynophiles, afin de procéder à des contrôles rigoureux et de surveiller les véhicules suspects.

Les unités cynophiles de la Gendarmerie royale ont ainsi contribué à renforcer l’efficacité des interventions sécuritaires, grâce à leur capacité à détecter les substances prohibées ou tout élément susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens. Ces actions se sont déroulées dans le cadre d’une coordination étroite entre les différents services de sécurité mobilisés.

L’ensemble de ces mesures a eu un impact positif sur le climat général de Fès. Les célébrations du Nouvel An se sont déroulées dans des conditions empreintes de calme et de tranquillité, suscitant la satisfaction des habitants comme des visiteurs.

