Le Nouvel An dope l’activité des chocolatiers

Dans une chocolaterie. (K.Sabbar/Le360)

Par Ghania Djebbar et Khadija Sabbar
Le 31/12/2025 à 16h15

VidéoÀ quelques heures du passage à la nouvelle année, les chocolateries tournent à plein régime. Les équipes s’activent pour répondre à une demande intense, portée par l’envie d’offrir, de partager et de célébrer le Nouvel An autour de douceurs soigneusement préparées.

Alors que l’année touche à sa fin, les chocolatiers s’activent pour satisfaire particuliers et entreprises, tous désireux de marquer le passage au Nouvel An par une attention gourmande.

Pas de place donc pour l’improvisation chez les chocolatiers. «Le Nouvel An, c’est l’un des moments les plus importants de l’année pour nous. Les gens veulent marquer le coup. Ils viennent chercher un cadeau, quelque chose de soigné, parfois de personnalisé», confie Salima, propriétaire d’une chocolaterie, entre deux commandes.

Entre les entreprises qui finalisent leurs commandes de fin d’année et les particuliers en quête du présent parfait, la demande est constante, nous dit-elle.

Depuis plusieurs semaines déjà, les artisans se préparent à ce pic d’activité. Si certaines créations restent incontournables, d’autres viennent chaque année renouveler l’offre. «On essaie toujours d’apporter quelque chose de nouveau, que ce soit une saveur, une forme ou une présentation différente», explique Imane, propriétaire d’une chocolaterie.

Cette année, certaines tendances se démarquent nettement. La kunafa, par exemple, connaît un véritable engouement, tout comme certains chocolats aux associations plus audacieuses. «On garde les produits que les clients apprécient le plus, mais on aime aussi les surprendre», ajoute Imane.

Les entreprises, très présentes à cette période, commandent souvent en quantité pour leurs collaborateurs ou partenaires. Mais les particuliers restent tout aussi nombreux, à la recherche d’un cadeau élégant pour le réveillon. «Chacun a son budget... et notre rôle, c’est de s’adapter», conclut Salima.

