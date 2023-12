Tanger: la fête du Nouvel An, une période fructueuse pour les fleuristes

Pour les fleuristes, la fête du Nouvel An est une date phare, celle où l’on fait un chiffre d’affaires non négligeable.

Malgré la hausse des prix des roses, qui oscillent cette année entre 10 et 16 dirhams l’unité, les fleuristes débordent d’idées pour rendre les étalages plus attractifs et séduire un maximum d’acheteurs.

«Les commerçants proposent une grande variété de fleurs.Mais l’affluence est moyenne, légèrement impactée par le renchérissement du coût des plantes», constate Abdellah Zehdi, fleuriste.

De son côté, Driss, lui aussi fleuriste au marché «Plaza» de Tanger, estime que le niveau des prix est «correct», ajoutant que «l’offre est adaptée à toutes les bourses».