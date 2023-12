Fin d’année: forte affluence chez les artisans chocolatiers

Les vitrines des chocolateries brillent actuellement de mille feux, attirant les regards des passants. À l’intérieur, une effervescence particulière se fait sentir, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les chocolatiers, véritables artistes du goût, s’affairent pour répondre à la demande croissante de la clientèle avide de saveurs exquises et de créations originales.

«Chaque année, nous voyons de plus en plus de clients venir à la recherche de chocolats artisanaux. Ils cherchent non seulement la qualité, mais aussi l’originalité et l’authenticité. Il y a beaucoup d’affluence en cette fin d’année, surtout de la part des entreprises qui offrent du chocolat à leurs employés, à leurs partenaires et à leurs clients», souligne Yassine Hafiani, artisan chocolatier à Casablanca.

La demande pour un chocolat alliant tradition et modernité est en forte hausse. «Nous observons un intérêt grandissant pour les chocolats qui intègrent des éléments de la culture marocaine, que ce soit dans leur design, inspiré du zellige, ou dans leurs saveurs, qui évoquent les délices des gâteaux marocains traditionnels. Cette tendance reflète un désir croissant des consommateurs de célébrer les traditions locales tout en savourant des produits de haute qualité», explique notre interlocuteur.

Outre la qualité et l’originalité des produits, Yassine Hafiani insiste sur leur accessibilité: «Bien que nous mettions un point d’honneur à offrir des chocolats de la plus haute qualité et de grande originalité, il est essentiel pour nous que ces délices restent accessibles à tous. Nous veillons à ce que chacun puisse profiter de nos créations, quel que soit son budget.»