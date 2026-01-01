Société

Nouvel An à Casablanca: au cœur du dispositif sécuritaire déployé par la DGSN

تأمين احتفالات رأس السنة بالدار البيضاء

Une partie du dispositif sécuritaire mobilisé pour le Nouvel An à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Said Bouchrit
Le 01/01/2026 à 08h00

VidéoÀ l’occasion du passage à la nouvelle année, un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place, afin d’assurer le bon déroulement des festivités et de préserver la quiétude des habitants et des visiteurs. Les détails.

De la corniche aux grandes artères du centre-ville, en passant par les zones de loisirs et les espaces accueillant un fort afflux de citoyens, les forces de l’ordre ont été massivement déployées à Casablanca pour anticiper tout risque de débordement et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie anticipative définie par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). C’est ainsi qu’une attention particulière a été accordée aux zones à forte affluence, notamment la zone côtière, très fréquentée durant la nuit du Nouvel An, ainsi qu’aux quartiers animés et aux grands pôles commerciaux.

Des patrouilles pédestres et motorisées ont été déployées de manière continue, permettant à la fois d’assurer une présence dissuasive et d’intervenir rapidement en cas de besoin. Des points de contrôle fixes ont également été installés dans plusieurs sites stratégiques, notamment aux abords du Morocco Mall, du complexe Megarama et d’autres lieux de rassemblement.

Lire aussi : Nouvel An 2026: un dispositif sécuritaire renforcé dans plusieurs villes du Royaume en attente des célébrations

Parallèlement, une vigilance particulière a été observée autour des représentations diplomatiques et des infrastructures sensibles. Les autorités ont également tenu compte du contexte spécifique lié à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, qui a nécessité un renforcement du dispositif autour du complexe sportif Mohammed V et dans les axes routiers y menant, afin de garantir la sécurité des supporters et la fluidité de la circulation.

Tout au long de la nuit, les services de sécurité ont multiplié les rondes et les interventions préventives, dans un esprit de proximité avec les citoyens. Cette présence a ainsi contribué à dissuader les comportements à risque et à rassurer les habitants comme les visiteurs, venus célébrer le passage à la nouvelle année dans un climat festif mais encadré.

Par Hafida Ouajmane et Said Bouchrit
Le 01/01/2026 à 08h00
#DGSN#nouvel an#casablanca#sécurité

LEs contenus liés

