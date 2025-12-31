Société

Nouvel An: forte pression sur les urgences du CHU Mohammed VI d’Oujda

Le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 31/12/2025 à 22h15

VidéoÀ l’occasion de la nuit du Nouvel An, le service des urgences du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda a été placé en état de mobilisation maximale, face à un afflux important de patients. Une situation exceptionnelle qui a nécessité une coordination étroite entre les équipes médicales, paramédicales et les services de sécurité, afin d’assurer une prise en charge rapide et efficace des cas urgents.

Selon les médecins internes du service, cette période figure parmi les plus sensibles de l’année, en raison de la hausse notable des admissions, principalement liées aux accidents de la circulation. Les fractures, traumatismes et blessures constituent l’essentiel des cas enregistrés, aux côtés de certaines pathologies digestives dont l’aggravation est souvent liée à des habitudes alimentaires inhabituelles durant cette nuit festive.

Dans une déclaration pour Le360, Bouchra El Hamlili, médecin interne au service des urgences, a précisé que les équipes médicales, composées de médecins internes et résidents de différentes spécialités, travaillent de manière continue et coordonnée, en étroite collaboration avec les médecins spécialistes et les responsables administratifs, pour faire face à cette pression exceptionnelle. Les cas les plus graves ont été orientés vers les unités de soins intensifs, tandis que les autres ont été pris en charge directement au sein du service des urgences.

Parallèlement, les équipes infirmières assurent un rôle central dans l’organisation de l’accueil, les soins de première urgence et l’accompagnement des patients, avec l’appui des agents de sécurité privée chargés de garantir l’ordre et la fluidité au sein de l’établissement.

Par Mohammed Chellay
Le 31/12/2025 à 22h15
#Oujda#nouvel an#Maroc#CHU

