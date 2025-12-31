CAN 2025: Rabat sous haute vigilance pour des festivités de Nouvel An en toute sérénité

Des éléments de la DGSN, dotés d'équipements de pointe, déployés à Rabat à l'occasion du Nouvel An et de l'accueil de la CAN 2025. (Y.Mannan/Le360)

La capitale marocaine s’apprête à basculer dans la nouvelle année dans une atmosphère que les autorités veulent résolument apaisée. À cet effet, la Direction générale de la sûreté nationale a mis en place un dispositif sécuritaire d’envergure, destiné à assurer le bon déroulement des festivités et la protection des citoyens comme des visiteurs étrangers.

Près de 5.000 éléments de la DGSN, dotés d’équipements adaptés, ont ainsi été mobilisés dans les principaux sites de Rabat: zones touristiques, artères stratégiques, lieux de rassemblement et points sensibles. Ce maillage renforcé s’inscrit également dans le contexte particulier de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui attire dans la capitale un public nombreux et diversifié.

Une attention spécifique a été portée aux abords des stades et aux axes routiers majeurs, avec pour objectif de fluidifier la circulation et d’éviter les engorgements, notamment aux heures de pointe. Lors d’une tournée dans la ville, Le360 a pu constater la présence visible de patrouilles policières, à pied, à moto ou à bord de véhicules, déployées de manière continue dans les zones jugées sensibles.

La wilaya de police de Rabat, a expliqué l’officier Mohamed Marzouki, a mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines et logistiques afin d’être pleinement à la hauteur de sa mission: préserver l’ordre public et garantir la sérénité des citoyens. Cette mobilisation s’inscrit, a-t-il souligné, dans la continuité de la stratégie de proximité de la DGSN, fondée sur l’anticipation, la visibilité sur le terrain et le service au citoyen.

À Rabat, la fête se prépare sous l’œil vigilant des forces de l’ordre: un dispositif discret mais massif, pensé pour que la transition vers 2026 et les rendez-vous sportifs continentaux se déroulent sans heurts, dans une capitale qui veut conjuguer célébration, hospitalité et sécurité.