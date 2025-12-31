Société

CAN 2025: Rabat sous haute vigilance pour des festivités de Nouvel An en toute sérénité

Des éléments de la DGSN, dotés d'équipements de pointe, déployés à Rabat à l'occasion du Nouvel An et de l'accueil de la CAN 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/12/2025 à 20h16

VidéoÀ l’aube de la nouvelle année 2026, Rabat se prépare à vivre un double temps fort: les célébrations du Nouvel An et l’accueil des supporters de la CAN 2025. Pour accompagner cet afflux et garantir la tranquillité publique, un important dispositif de sécurité et de vigilance a été déployé dans la capitale.

La capitale marocaine s’apprête à basculer dans la nouvelle année dans une atmosphère que les autorités veulent résolument apaisée. À cet effet, la Direction générale de la sûreté nationale a mis en place un dispositif sécuritaire d’envergure, destiné à assurer le bon déroulement des festivités et la protection des citoyens comme des visiteurs étrangers.

Près de 5.000 éléments de la DGSN, dotés d’équipements adaptés, ont ainsi été mobilisés dans les principaux sites de Rabat: zones touristiques, artères stratégiques, lieux de rassemblement et points sensibles. Ce maillage renforcé s’inscrit également dans le contexte particulier de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui attire dans la capitale un public nombreux et diversifié.

Une attention spécifique a été portée aux abords des stades et aux axes routiers majeurs, avec pour objectif de fluidifier la circulation et d’éviter les engorgements, notamment aux heures de pointe. Lors d’une tournée dans la ville, Le360 a pu constater la présence visible de patrouilles policières, à pied, à moto ou à bord de véhicules, déployées de manière continue dans les zones jugées sensibles.

La wilaya de police de Rabat, a expliqué l’officier Mohamed Marzouki, a mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines et logistiques afin d’être pleinement à la hauteur de sa mission: préserver l’ordre public et garantir la sérénité des citoyens. Cette mobilisation s’inscrit, a-t-il souligné, dans la continuité de la stratégie de proximité de la DGSN, fondée sur l’anticipation, la visibilité sur le terrain et le service au citoyen.

Lire aussi : Nouvel An: comment la DGSN entend assurer le bon déroulement des célébrations

À Rabat, la fête se prépare sous l’œil vigilant des forces de l’ordre: un dispositif discret mais massif, pensé pour que la transition vers 2026 et les rendez-vous sportifs continentaux se déroulent sans heurts, dans une capitale qui veut conjuguer célébration, hospitalité et sécurité.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/12/2025 à 20h16
#DGSN#CAN 2025#nouvel an#Rabat

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Abdellatif Hammouchi accorde une prime exceptionnelle au personnel de la DGSN

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Digitalisation, accessibilité, continuité… Comment la DGSN articule numérique et proximité

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Bilan 2025 de la DGSN: un net recul de la criminalité violente en 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025 et au-delà: le détail du dispositif sécuritaire d’envergure déployé par la DGSN

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La DGSN déploie un dispositif de sécurité high-tech pour la CAN 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

DGSN: soutien exceptionnel aux policiers atteints de maladies graves

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vidéo d’un enfant maltraité dans une école: les faits ne se sont pas produits au Maroc, selon la DGSN

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: inauguration du Centre de commandement et de coordination de la DGSN

Articles les plus lus

1
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
2
Regragui et la théorie du bouc émissaire
3
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
4
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
5
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
6
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
7
Gratuité
8
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
Revues de presse

Voir plus