Nouvel An: comment la DGSN entend assurer le bon déroulement des célébrations

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a déployé un dispositif sécuritaire global et renforcé afin de garantir le déroulement du passage à la nouvelle année dans un climat de sécurité optimale. . Le360

À l’occasion des fêtes du Nouvel An, les autorités sécuritaires compétentes s’activent pour mettre en place des dispositifs de sécurité renforcés et adaptés dans le cadre d’une approche anticipative.

À ce propos, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 30 décembre, «des réunions sont tenues au sein des préfectures de police, sous la supervision des walis de police, en vue de concrétiser les plans de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)».

D’autant plus que «le réveillon du Nouvel An intervient cette année avec l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2025 et la présence dans le pays de plusieurs touristes de différentes nationalités».

Les préparatifs sécuritaires, explique le quotidien, portent sur les mesures anticipatives entreprises pour «assurer le passage vers la nouvelle année dans les meilleures conditions de sécurité, garantir la sécurité des établissements hôteliers, les lieux des supporters, prévenir tout trouble à l’ordre public et veiller au respect des lois en vigueur, en plus de l’organisation de la circulation, notamment sur les principaux axes des grandes villes».

Les mêmes sources précisent que d’autres réunions ont été tenues au niveau des districts de police dans les différentes villes en vue de mettre au point toutes les orientations et consignes sécuritaires de la Direction générale de la sûreté nationale.

La stratégie de sécurité renforcée et intégrée mise en place, explique la même source, s’appuie également sur des postes de commandement et de coordination opérationnels, des équipes mobiles sur le terrain, des brigades motorisées, des contrôles routiers rigoureux et des patrouilles, en plus de la vidéosurveillance, qui jouera un rôle clé dans la détection et la gestion des incidents, permettant une coordination efficace des interventions.

Autant dire que la stratégie de sécurité de la DGSN, qui a pris en compte tous les paramètres sécuritaires liés à la nature de l’événement, vise à ce que les festivités relatives au Nouvel An se déroulent dans une ambiance conviviale et sécurisée.