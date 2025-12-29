Société

Nouvel An: comment la DGSN entend assurer le bon déroulement des célébrations

La DGSN a déployé un dispositif de sécurité important pour la soirée du passage au Nouvel An 2023 à Casablanca.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a déployé un dispositif sécuritaire global et renforcé afin de garantir le déroulement du passage à la nouvelle année dans un climat de sécurité optimale. . Le360

Revue de presseLa Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place une stratégie de sécurité renforcée et intégrée pour assurer le passage vers la nouvelle année dans les meilleures conditions. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 29/12/2025 à 19h45

À l’occasion des fêtes du Nouvel An, les autorités sécuritaires compétentes s’activent pour mettre en place des dispositifs de sécurité renforcés et adaptés dans le cadre d’une approche anticipative.

À ce propos, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 30 décembre, «des réunions sont tenues au sein des préfectures de police, sous la supervision des walis de police, en vue de concrétiser les plans de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)».

D’autant plus que «le réveillon du Nouvel An intervient cette année avec l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2025 et la présence dans le pays de plusieurs touristes de différentes nationalités».

Les préparatifs sécuritaires, explique le quotidien, portent sur les mesures anticipatives entreprises pour «assurer le passage vers la nouvelle année dans les meilleures conditions de sécurité, garantir la sécurité des établissements hôteliers, les lieux des supporters, prévenir tout trouble à l’ordre public et veiller au respect des lois en vigueur, en plus de l’organisation de la circulation, notamment sur les principaux axes des grandes villes».

Les mêmes sources précisent que d’autres réunions ont été tenues au niveau des districts de police dans les différentes villes en vue de mettre au point toutes les orientations et consignes sécuritaires de la Direction générale de la sûreté nationale.

La stratégie de sécurité renforcée et intégrée mise en place, explique la même source, s’appuie également sur des postes de commandement et de coordination opérationnels, des équipes mobiles sur le terrain, des brigades motorisées, des contrôles routiers rigoureux et des patrouilles, en plus de la vidéosurveillance, qui jouera un rôle clé dans la détection et la gestion des incidents, permettant une coordination efficace des interventions.

Autant dire que la stratégie de sécurité de la DGSN, qui a pris en compte tous les paramètres sécuritaires liés à la nature de l’événement, vise à ce que les festivités relatives au Nouvel An se déroulent dans une ambiance conviviale et sécurisée.

Par La Rédaction
Le 29/12/2025 à 19h45

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel An: Abdellatif Hammouchi félicite les forces de l’ordre pour leur mobilisation sans faille

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel An à Casablanca: une nuit sous haute tension aux urgences du CHU Ibn Rochd

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel An: tout sur le dispositif de sécurité déployé par la DGSN dans les grandes villes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel An à Rabat: un important dispositif de sécurité mis en place par la DGSN

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Gratuité
3
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
4
Les voies du football sont impénétrables…
5
Au cœur de la logistique militaire: l’intendance, un dispositif de précision au service des FAR
6
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
7
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
8
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
Revues de presse

Voir plus