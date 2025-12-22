Abdellatif Hammouchi accorde une prime exceptionnelle au personnel de la DGSN

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du dispositif global d’incitations matérielles et professionnelles mis en place par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), destiné à encourager ses agents à redoubler d’efforts au service de la sécurité du pays et des citoyens. Elle témoigne également de la reconnaissance constante de l’engagement et de la contribution de ces femmes et de ces hommes à la protection de l’ordre public et à la préservation de la sécurité nationale.

Par ailleurs, ajoute la même source, ces mesures incitatives viennent renforcer l’ensemble des prestations sociales destinées aux membres de la Sûreté nationale, afin de leur offrir un environnement de travail intégré et propice à l’accomplissement optimal de leurs missions.