Vidéo d’un enfant maltraité dans une école: les faits ne se sont pas produits au Maroc, selon la DGSN

La Direction générale de la Sûreté nationale a réagi avec fermeté à la diffusion, sur des applications de messagerie mobile, d’une vidéo montrant un individu violentant un enfant, accompagnée d’un commentaire prétendant que la scène se serait déroulée dans un établissement scolaire marocain.

Dans une mise au point, la DGSN souligne avoir procédé à une révision complète de toutes les données disponibles auprès de ses services compétents, lesquelles ont démontré qu’aucune plainte, dénonciation ou déclaration concernant de tels actes criminels n’a été enregistrée.

Les vérifications effectuées à partir de la vidéo ont par ailleurs établi que la séquence renvoie à un crime survenu hors du territoire national, et qui avait déjà été largement relayé par les médias d’un pays asiatique.

Tout en réfutant cette rumeur, qui altère le sentiment de sécurité des citoyens, la DGSN indique que les investigations se poursuivent pour identifier les motivations réelles à l’origine de la diffusion de ces informations mensongères.