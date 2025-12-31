Nouvel An: la NARSA appelle à redoubler de prudence et de vigilance sur les routes

Les routes marocaines connaissent un trafic intense à l’occasion du Nouvel An et de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

Dans un communiqué publié à l’occasion du Nouvel An 2026, la NARSA rappelle que la combinaison d’un trafic dense et des mauvaises conditions météorologiques multiplie les risques d’accidents de la route, ce qui exige le strict respect du Code de la route, des règles de sécurité et de prévention routières, ainsi que le report des déplacements non essentiels lorsque les conditions l’exigent dans les zones touchées par des chutes de neige et de fortes rafales de vent.

L’Agence souligne, à cet égard, la nécessité de suivre les bulletins météorologiques officiels, notamment pour les conducteurs d’autobus de transport public de passagers et de camions de marchandises, afin d’organiser leurs déplacements entre les villes et les provinces en toute sécurité.

Dans ce sens, la NARSA appelle les usagers de la route, particulièrement les conducteurs à soumettre leurs véhicules à une visite mécanique et à un examen technique minutieux des systèmes de sécurité avant de prendre la route afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, en particulier les pneus, le dispositif de freinage, les feux, les amortisseurs et les essuie-glaces.

Les conducteurs sont aussi appelés à s’accorder suffisamment de moments de repos avant de prendre la route, souligne-t-on, expliquant que la fatigue peut entraîner des troubles de concentration et de connaissance tout en affectant la capacité à évaluer les distances et la réactivité au volant.

Les voyageurs sont, également, invités à préparer leur voyage en définissant au préalable leurs itinéraires pour éviter toute mauvaise surprise ou dangers potentiels particulièrement dans les zones connaissant des perturbations météorologiques, poursuit l’Agence, mettant l’accent sur la nécessité de disposer et de relier les bagages de façon sûre sans surcharger le véhicule, en particulier pour les chauffeurs de transport de marchandises et de transport public de voyageurs.

Au volant, la NARSA incite les conducteurs à réduire leur vitesse et à l’adapter aux conditions climatiques et de trafic, à observer le Code de la route notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées et à garder la distance de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, surtout sur les routes nationales et les autoroutes.

Il est également nécessaire d’éviter une vitesse excessive ou inadaptée par mauvais temps, ainsi que le risque de glisser sur les routes mouillées, enneigées ou verglacées, soutient-on, appelant à éviter de conduire sous une certaine influence altérant la concentration et les capacités mentales du conducteur et mettant en danger sa vie et celle des autres usagers de la route.

En outre, l’Agence appelle à redoubler de vigilance en conduisant pendant la nuit ou lorsque la visibilité est réduite par le brouillard, tout en utilisant correctement les phares et évitant l’éblouissement, insistant sur la nécessité de faire preuve de prudence lors des dépassements, d’éviter de rouler en file, de respecter les règles d’arrêt et de stationnement et d’éviter les manœuvres ou les changements de direction brusques.

Il est également recommandé de ne pas traverser les ponts inondés et de respecter la signalisation routière, ainsi que les directives des autorités compétentes.

Les enfants âgés de moins de dix ans doivent occuper les sièges arrière, avec l’obligation de mettre la ceinture de sécurité, que ce soit pour les passagers avant ou arrière, ou encore les passagers d’autocars de transport public pour les voyageurs, rappelle la NARSA.

Concernant les piétons et les usagers de motos et de vélos, elle les appelle à redoubler de prudence, à respecter le Code de la route, à utiliser les dispositifs de sécurité nécessaire, en particulier les casques de protection homologués, à respecter les limitations de vitesse et la signalisation, et à assurer une bonne visibilité, notamment la nuit ou par mauvais temps.

En outre, la NARSA exhorte tous les citoyens et touristes arrivant dans le Royaume pendant cette période à répondre favorablement à ces recommandations préventives, considérant que le respect du Code de la route est une responsabilité collective et un comportement civilisé qui contribue à protéger des vies et à garantir des déplacements en toute sécurité pendant les fêtes du Nouvel An.