Nouvel An 2026: un dispositif sécuritaire renforcé dans plusieurs villes du Royaume en attente des célébrations

Les éléments de la police à Fès sont mobilisés ce 31 décembre 2025 pour le bon déroulement du soir du Nouvel An. (Y.Jaoual/Le360)

À Fès comme à Tanger ou encore Oujda, les services de police ont activé des plans de sécurité renforcés sur le terrain avec une vigilance permanente et une capacité d’intervention rapide. L’objectif est clair: permettre aux habitants et aux visiteurs de célébrer le passage à la nouvelle année dans un climat serein et sécurisé.

À Fès, la préfecture de police a mis en place une stratégie globale reposant sur le déploiement de différentes unités dans les zones connaissant une forte affluence. Les artères principales, les quartiers touristiques, la médina, ainsi que les hôtels, maisons d’hôtes, cafés et restaurants font l’objet d’une surveillance renforcée tout au long de la nuit. «Les équipes resteront mobilisées jusqu’à la fin des festivités, avec un renforcement des brigades de secours et des unités motocyclistes pour répondre rapidement aux appels des citoyens via la ligne du 19», déclare Mohamed Boulahbach, chef de l’état-major des corps urbains.

Le responsable sécuritaire souligne également que des équipes d’intervention rapide ont été réparties de manière stratégique sur les points sensibles de la ville. «Cette approche préventive vise à consolider le sentiment de sécurité. Nous appelons les citoyens à respecter la loi et à coopérer avec les services de police afin que cette nuit se déroule dans les meilleures conditions», confirme-t-il.

De son côté, le préfet de police de Fès, Ouala Ouhtit, indique que des mesures supplémentaires ont été adoptées au-delà du dispositif habituel. «La sécurisation des axes touristiques et des marchés a été renforcée, avec une présence policière soutenue dans les espaces vitaux de la ville, afin de garantir des célébrations marquées par la quiétude et la tranquillité», affirme-t-il.

À Tanger, la préfecture de police a également placé l’ensemble de ses effectifs et de ses moyens logistiques en état d’alerte maximal. Cette mobilisation intervient dans un contexte particulier, marqué par l’arrivée massive de touristes et de supporters africains et étrangers venus assister aux matchs de la Coupe d’Afrique des nations.

Des dizaines d’agents, appuyés par des unités spéciales d’intervention, ont été déployés dans les principaux pôles touristiques et les lieux de rassemblement. «Les services de la circulation ont renforcé la présence policière sur plusieurs axes routiers, ronds-points et artères principales pour fluidifier le trafic et sanctionner les infractions», déclare Abdelkebir Farah, préfet de police de Tanger.

Les éléments de la police nationale et forces auxiliaires mobilisés pour le soir du nouvel an à Tanger (S.Kadry/Le360).. سعيد قدري

«Ces renforcements accompagneront l’afflux des touristes et des supporters venus d’Europe et d’Afrique afin qu’ils puissent célébrer le Nouvel An dans un climat de sécurité et de sérénité, comme c’est l’habitude à Tanger», ajoute-t-il. Le responsable précise que le même niveau de vigilance concerne les institutions vitales, les missions étrangères, les grands marchés, les restaurants et l’ensemble des espaces publics stratégiques.

Vigilance maximale également à Oujda, où les autorités ont quadrillé les artères majeures de la ville pour prévenir tout incident potentiel. En mobilisant ses forces de l’ordre sur les lieux de rassemblement, la préfecture de police de la capitale de l’Oriental assure comme dans le reste du Royaume une transition sereine et sécurisée vers la nouvelle année 2026.

«La préfecture de police s’est engagée depuis plusieurs jours dans la mise en œuvre d’un plan d’action anticipatif visant à sécuriser les différentes festivités, à protéger les citoyens et leurs biens, tout en assurant l’ordre public», déclare Aziz Karouachi, adjoint au préfet de police d’Oujda.

«Nous accordons une attention particulière à la fluidité du trafic, compte tenu de la forte affluence des visiteurs nationaux et étrangers, afin de garantir leurs déplacements dans les meilleures conditions possibles et d’éviter tout encombrement lors de ce soir de Nouvel An», conclut-il.

Les éléments de la police nationale et les forces auxiliaires mobilisés pour veiller sur le bon déroulement du soir du nouvel an à Oujda (M.Chellay/Le360.)