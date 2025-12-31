Société

Dakhla: un dispositif sécuritaire intégré pour le Nouvel An 2026

Une partie du dispositif sécuritaire mobilisé pour le Nouvel An à Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360)

Un important dispositif sécuritaire a été déployé, mercredi après-midi, dans les différents quartiers de la ville de Dakhla à l’occasion du Nouvel An. Un très grand nombre d’éléments de police représentant les différentes unités et brigades ont été mobilisés à cette occasion.

Par Souilme Bouaamoud
Le 31/12/2025 à 22h42

À l’instar des autres villes du Royaume, Dakhla a mis en place un dispositif de sécurité intégré, afin d’assurer le bon déroulement des célébrations du Nouvel An 2026. Les différentes unités et brigades ont mobilisé leurs ressources humaines et logistiques, avec un renforcement visible de la présence policière dans les principaux axes routiers de la ville. Des patrouilles pédestres et motorisées ont également été intensifiées afin de sécuriser les espaces publics connaissant une forte affluence durant la nuit du réveillon.

Le plan de sécurité comprend aussi la protection des hôtels, des complexes touristiques et des infrastructures sensibles de la région, compte tenu de l’afflux important de touristes et de visiteurs qui choisissent Dakhla pour passer leurs vacances, notamment le long de son littoral. Des mesures ont également été mises en place pour fluidifier la circulation et faciliter les déplacements.

Dans une déclaration à la presse, Saïd Barrahou, chef de la zone provinciale de sécurité de Dakhla, a précisé que ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre des mesures habituelles mises en œuvre chaque année à l’occasion des grands événements, tout en veillant à l’application rigoureuse de la loi dans le plein respect des droits et libertés des citoyens.

Les services de sécurité misent sur cette approche préventive pour assurer le bon déroulement des festivités du Nouvel An dans les meilleures conditions, renforçant ainsi l’image de Dakhla en tant que destination touristique sûre et paisible, et instaurant un climat de confiance et de tranquillité aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs.









