Marrakech: la gendarmerie retrouve les bijoux volés d’un joueur du Bayern Munich

Revue de presseDans une démonstration d’efficacité et de rigueur, la gendarmerie de Tahanaout a élucidé un vol de bijoux de grande valeur appartenant à un joueur du Bayern de Munich, mettant en lumière les méthodes sophistiquées employées par les enquêteurs pour confondre le coupable. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 23/10/2025 à 22h13

La brigade de gendarmerie de Tahanaout, qui relève du commandement de Marrakech, est parvenue à élucider le mystère entourant la disparition de bijoux en or sertis de diamants, propriété d’un joueur évoluant au sein du club allemand du Bayern de Munich. Les enquêteurs ont ainsi mis la main sur l’auteur du méfait, gardien de la villa de la famille du célèbre footballeur munichois, rapporte Assabah dans son édition du vendredi 24 octobre.

Selon des sources proches de l’enquête, le suspect a été interpellé à l’issue d’investigations menées suite au vol de pièces précieuses et d’argent commis au sein de la résidence de ses employeurs. Grâce à des recherches scientifiques et de terrain approfondies, les gendarmes ont localisé et appréhendé l’individu dans un délai remarquable.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que l’accusé, âgé de 34 ans, a abusé de la confiance dont il bénéficiait auprès de cette famille étrangère pour dérober des bijoux ornés de diamants, des montres de luxe et d’importantes sommes d’argent. Les gendarmes ont résolu l’énigme après avoir relevé des empreintes de pas autour du jardin de la villa, traces qui conduisaient jusqu’à l’intérieur de la propriété. Il est apparu que ces empreintes correspondaient à la pointure des chaussures du gardien, éveillant les soupçons des enquêteurs.

Les investigations ont permis de localiser une partie du butin dissimulée dans un arbre. Le gardien veillait en effet à déplacer progressivement les objets volés afin de ne pas éveiller les soupçons, dans l’attente de les écouler sur le marché noir, relaie Assabah.

Lors de son interrogatoire, il a fini par reconnaître les faits, déclarant avoir profité de l’absence de ses employeurs pour pénétrer dans la demeure et commettre son forfait. Enfin, des perquisitions ont conduit à la découverte et à la saisie du reste des effets dérobés, soigneusement cachés à son domicile.

#Marrakech#gendarmerie royale#Vol#Bayern Munich

