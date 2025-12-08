Large coup de filet sécuritaire à Salé: la Gendarmerie renforce la lutte contre la criminalité

Les éléments de la Gendarmerie royale relevant de Salé poursuivent des campagnes sécuritaires intensives couvrant les quartiers de Knadel et de Sidi Chafi, dans le cadre d’une stratégie de lutte contre toutes les formes de criminalité et d’interpellation des personnes recherchées. Dans son édition de ce mardi 9 décembre, le quotidien Al Akhbar indique que ces opérations, lancées il y a plusieurs semaines, ont permis d’arrêter des dizaines d’individus faisant l’objet de mandats pour diverses affaires, ainsi qu’un certain nombre de suspects impliqués dans des délits liés aux vols, agressions et possession de produits interdits.

Ces interventions ont été menées sous la coordination directe du commandant de la compagnie de Salé et des unités qui lui sont rattachées, sur instructions du commandement régional de la Gendarmerie royale, écrit Al Akhbar. Des moyens logistiques importants ont été mobilisés pour permettre des interventions rapides, avec un système de vérification électronique immédiate de l’identité des personnes interpellées. Environ 10.500 cas ont ainsi été traités, donnant lieu à l’arrestation de 350 individus recherchés, auxquels s’ajoutent 54 autres personnes faisant l’objet d’avis de recherche. Les personnes non recherchées sont libérées directement sur place après vérification, ce qui réduit la durée d’immobilisation et maintient la fluidité des interventions.

Ce dispositif sécuritaire comprend le déploiement de patrouilles mobiles et pédestres, ainsi que l’installation de points de contrôle fixes aux entrées et sorties des zones ciblées. Les opérations de ratissage nocturne se poursuivent également afin de contrer les activités criminelles et de neutraliser les réseaux impliqués dans les agressions et les vols. Une attention particulière a été portée aux abords des nouveaux ensembles résidentiels accueillant des familles relogées dans le cadre des programmes de résorption des bidonvilles, des secteurs en pleine expansion démographique nécessitant un renforcement du niveau de surveillance et de sécurisation.

Ces actions ont été accueillies favorablement par plusieurs acteurs associatifs et habitants, qui estiment que les effets de la campagne sont visibles et contribuent à rassurer les résidents des quartiers concernés. Certains témoignages font état d’une baisse notable de certaines formes de criminalité depuis le lancement des opérations. Sur le terrain, les unités de la Gendarmerie royale poursuivent quotidiennement les opérations de ratissage, tout en intensifiant la surveillance continue des axes principaux et des chemins secondaires reliant les quartiers visés à leurs environs, dans le but d’empêcher toute activité susceptible de menacer la sécurité locale.

Cette dynamique sécuritaire s’inscrit dans les efforts nationaux engagés en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations. Les autorités privilégient une approche globale combinant maintien de l’ordre public, contrôle des espaces urbains, et sécurisation des infrastructures essentielles, notamment les hôtels, les stades et les points de transit des supporters.