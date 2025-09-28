Hahoura: la gendarmerie de Miramar a mis fin à une série de cambriolages de villas

La gendarmerie de Harhoura a mis fin à une série de cambriolages en arrêtant l’auteur des vols commis séparément dans huit villas situées dans le quartier du Vieux Marocain.

Le butin se composait de divers objets de valeur: bijoux, ouvrages culturels et sommes d’argent liquide. L’homme a été interpellé alors qu’il se déplaçait sur une moto elle-même dérobée. Originaire de Témara, il a été présenté ce dimanche, à l’issue de sa garde à vue, devant le parquet de la chambre criminelle de Rabat pour «cambriolage et vols aggravés».

Selon la gendarmerie de Miramar (nord de Harhoura), le malfaiteur, âgé de 40 ans et récidiviste, opérait toujours de nuit, en pénétrant par effraction alors que les propriétaires dormaient. Il risque jusqu’à cinq ans de prison ferme.

Les habitants du Vieux Marocain ont salué ce coup de filet, estimant que cette opération contribuera à restaurer la sérénité et la sécurité dans leur quartier.

Avec cette arrestation, la gendarmerie de Miramar envoie un signal fort: la vigilance demeure et les quartiers résidentiels de Harhoura ne sont pas livrés à l’impunité.