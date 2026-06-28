Casablanca: démantèlement d’un réseau criminel de ressortissants algériens recherchés par Interpol

Une opération sécuritaire d’envergure, menée en étroite coordination entre la Direction générale de la surveillance du territoire et les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca, a permis de démanteler un réseau criminel composé de six ressortissants algériens, rapportent les quotidiens Assabah et Al Akhbar dans leurs éditions respectives du lundi 29 juin. Le chef de cette bande avait réussi à échapper à Interpol et aux autorités sécuritaires algériennes, qui le recherchaient en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par l’Organisation internationale de police criminelle à la demande de la justice algérienne, pour son implication présumée dans un trafic de drogue dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

«Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé, jeudi et vendredi derniers, à l’arrestation de ces six suspects sur la base d’informations précises fournies par les services de renseignement intérieur», indique Al Akhbar. Les membres de ce réseau sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités de falsification, d’usage de faux, d’usurpation d’identité, de séjour illégal et de trafic de stupéfiants. La source sécuritaire précise que l’interpellation initiale du principal suspect, recherché à l’échelle internationale et faisant l’objet d’une notice rouge, est intervenue après la découverte, en sa possession, de faux titres de séjour.

Les investigations et les recherches menées dans le cadre de cette affaire ont ensuite conduit à l’interpellation de cinq autres ressortissants algériens impliqués dans ces activités illicites. Les données préliminaires de l’enquête indiquent que les suspects falsifiaient des documents de résidence ainsi que des extraits de casier judiciaire délivrés par les autorités judiciaires de leur pays. Ils falsifiaient également des documents émanant de sociétés fictives dans le but de les utiliser frauduleusement pour obtenir des cartes de séjour au Maroc, espérant ainsi échapper aux poursuites judiciaires internationales.

«Les opérations de perquisition menées par les enquêteurs ont permis de saisir plusieurs passeports étrangers, dix cachets falsifiés et un ensemble de faux documents administratifs. Les forces de l’ordre ont également confisqué un ordinateur portable et plusieurs téléphones portables susceptibles de contenir des traces numériques de cette activité criminelle», écrit pour sa part Assabah. Les fouilles ont aussi permis la saisie de deux véhicules de tourisme suspectés d’avoir facilité la commission de ces actes, ainsi que d’un chéquier et d’importantes sommes d’argent provenant des gains de ce réseau.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de mettre au jour l’ensemble des circonstances et des ramifications de cette affaire. Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller d’autres complices impliqués dans ce réseau criminel.