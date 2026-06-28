Société

Casablanca: démantèlement d’un réseau criminel de ressortissants algériens recherchés par Interpol

A Casablanca, six ressortissants algériens, dont un chef de réseau faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol ont été arrêtés par la police.

Revue de presseUne opération d’envergure menée conjointement par la DGST et la Brigade nationale de la police judiciaire a permis l’interpellation, à Casablanca, de six ressortissants algériens, dont un chef de réseau faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol. Les suspects, impliqués dans un vaste trafic de drogue, recouraient à la falsification de documents administratifs et à l’usurpation d’identité pour obtenir des titres de séjour au Maroc et ainsi échapper à la justice. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 28/06/2026 à 19h34

Une opération sécuritaire d’envergure, menée en étroite coordination entre la Direction générale de la surveillance du territoire et les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca, a permis de démanteler un réseau criminel composé de six ressortissants algériens, rapportent les quotidiens Assabah et Al Akhbar dans leurs éditions respectives du lundi 29 juin. Le chef de cette bande avait réussi à échapper à Interpol et aux autorités sécuritaires algériennes, qui le recherchaient en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par l’Organisation internationale de police criminelle à la demande de la justice algérienne, pour son implication présumée dans un trafic de drogue dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

«Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé, jeudi et vendredi derniers, à l’arrestation de ces six suspects sur la base d’informations précises fournies par les services de renseignement intérieur», indique Al Akhbar. Les membres de ce réseau sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités de falsification, d’usage de faux, d’usurpation d’identité, de séjour illégal et de trafic de stupéfiants. La source sécuritaire précise que l’interpellation initiale du principal suspect, recherché à l’échelle internationale et faisant l’objet d’une notice rouge, est intervenue après la découverte, en sa possession, de faux titres de séjour.

Les investigations et les recherches menées dans le cadre de cette affaire ont ensuite conduit à l’interpellation de cinq autres ressortissants algériens impliqués dans ces activités illicites. Les données préliminaires de l’enquête indiquent que les suspects falsifiaient des documents de résidence ainsi que des extraits de casier judiciaire délivrés par les autorités judiciaires de leur pays. Ils falsifiaient également des documents émanant de sociétés fictives dans le but de les utiliser frauduleusement pour obtenir des cartes de séjour au Maroc, espérant ainsi échapper aux poursuites judiciaires internationales.

«Les opérations de perquisition menées par les enquêteurs ont permis de saisir plusieurs passeports étrangers, dix cachets falsifiés et un ensemble de faux documents administratifs. Les forces de l’ordre ont également confisqué un ordinateur portable et plusieurs téléphones portables susceptibles de contenir des traces numériques de cette activité criminelle», écrit pour sa part Assabah. Les fouilles ont aussi permis la saisie de deux véhicules de tourisme suspectés d’avoir facilité la commission de ces actes, ainsi que d’un chéquier et d’importantes sommes d’argent provenant des gains de ce réseau.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de mettre au jour l’ensemble des circonstances et des ramifications de cette affaire. Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller d’autres complices impliqués dans ce réseau criminel.

Par La Rédaction
Le 28/06/2026 à 19h34

LEs contenus liés

Société

Marrakech: un réseau criminel accusé de traite d’enfants

Société

Des voitures volées au Maroc et revendues en Algérie via l’Espagne: un réseau criminel démantelé, six personnes arrêtées

Société

Saisie de plus de 52 kg de cocaïne au port Tanger Med: un réseau criminel international dans le viseur

Société

La Douane traque un réseau criminel qui importe de l’alcool frelaté

Articles les plus lus

1
Du palais Dar El Beïda à une école d’excellence: l’histoire de l’Académie royale militaire de Meknès
2
Procès «Escobar du Sahara»: peines lourdes, saisies et amendes records... les détails d’un verdict de fer
3
Mondial 2026: la télévision algérienne récidive et passe sous silence les victoires du Maroc
4
Fès a son café à chats... et c’est une bulle de douceur
5
Aéronautique. Le groupe Safran consolide ses capacités à Nouaceur et à Tifelt
6
Affaire «Escobar du Sahara»: lourdes peines de prison pour Naciri et Bioui
7
Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich
8
Pillage du site géologique de Mibladen: des blocs sciés mis en sécurité, mais les dégâts sont irréversibles
Revues de presse

Voir plus