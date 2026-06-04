Un Allemand recherché par Interpol arrêté à Tanger pour enlèvement, séquestration et extorsion

La police de Tanger a procédé, hier mercredi 3 juin, à l’arrestation d’un ressortissant allemand âgé de 26 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires allemandes pour son implication présumée dans une affaire de séquestration, d’enlèvement, de menaces et d’extorsion accompagnées de violences et d’intimidations.

L’interpellation du suspect s’inscrit dans le cadre de la coordination et de l’échange d’informations entre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne.

Les premières investigations ont révélé que le ressortissant allemand recherché était parvenu à entrer sur le territoire national en utilisant des documents de voyage et des pièces d’identité allemandes établis au nom d’une autre personne.

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Selon les informations contenues dans le mandat d’arrêt international émis à son encontre, ainsi que dans la notice rouge diffusée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le suspect serait impliqué dans des crimes commis en Allemagne en 2021, consistant notamment en l’enlèvement et la séquestration d’une personne, soumise à des actes d’extorsion et de violence à l’aide de substances dangereuses.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent. Par ailleurs, le Bureau Interpol de Rabat a été chargé d’informer son homologue allemand de cette arrestation dans le cadre de la procédure d’extradition.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de coopération sécuritaire internationale par les services de la Direction générale de la sûreté nationale, visant à localiser et interpeller les personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transnationale.