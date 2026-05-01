Société

Aéroport de Casablanca: arrestation d’un ressortissant français d’origine algérienne recherché par Interpol

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les services de la sûreté nationale ont interpellé, ce jeudi 30 avril à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, un ressortissant français d’origine algérienne recherché par Interpol. Soupçonné d’avoir blanchi des millions d’euros pour le compte d’un réseau criminel, l’homme de 53 ans a été placé sous procédure d’extradition.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 15h16

Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, hier jeudi 30 avril, à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine algérienne âgé de 53 ans. Ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

L’opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé que l’individu faisait l’objet d’une «notice rouge», diffusée à la demande du Bureau central national à Paris. Il est soupçonné d’entretenir des liens avec un réseau criminel impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux, dont les flux financiers, estimés à plusieurs millions d’euros, proviendraient d’activités d’escroquerie et de fraude.

Lire aussi : Cinq suspects interpellés dans une affaire de faux documents et d’immigration clandestine

Le suspect a été placé sous la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent. Parallèlement, le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a été chargé d’informer ses homologues français de l’interpellation afin de finaliser les démarches légales.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains à activer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de traque et d’arrestation des personnes recherchées à l’échelle mondiale pour des crimes transfrontaliers.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 15h16
#Maroc#Aéroport de Casablanca#Interpol#extradition#DGSN

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