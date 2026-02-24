Société

Recherché par Interpol, un Néerlandais accusé d’avoir escroqué 135 investisseurs arrêté à Martil

Une personne menottée. Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Un Néerlandais âgé de 54 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, a été interpellé hier à Martil. Il est recherché pour escroquerie, fraude et blanchiment de capitaux.

Par La Rédaction
Le 24/02/2026 à 18h12

Les éléments de police relevant du commissariat régional de sûreté à Martil ont interpellé hier, lundi 23 février, un ressortissant néerlandais âgé de 54 ans.

Après vérification dans la base de données d’Interpol, il a été établi que le mis en cause faisait l’objet d’une notice rouge diffusée à la demande du Bureau central national de La Haye. Il est suspecté d’être impliqué dans des faits d’escroquerie, de fraude ainsi que de blanchiment d’argent.

Selon les premières données de l’enquête, le mis en cause aurait, entre 2022 et 2025, trompé 135 investisseurs et détourné une somme totale de 5.799.000 euros. Il aurait également procédé au blanchiment de plus de 470.000 euros provenant de ces infractions.

Le suspect a été placé sous procédure d’extradition conformément aux instructions du parquet compétent. Par ailleurs, le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a informé son homologue néerlandais de cette arrestation dans le cadre du processus d’extradition.

