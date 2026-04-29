Cinq suspects interpellés dans une affaire de faux documents et d’immigration clandestine

Les éléments de la police d’Oujda, en collaboration avec ceux de Nador, ont procédé à l’arrestation de cinq individus aux premières heures de ce mercredi 29 avril. Les personnes interpellées sont soupçonnées d’implication dans une affaire de falsification de documents officiels, utilisés pour constituer des dossiers de visas Schengen, ainsi que dans des activités liées à l’immigration clandestine et à la traite d’êtres humains.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause sont liés à une organisation criminelle spécialisée dans la production de faux documents administratifs destinés aux demandes de visas vers des pays européens. Ces pièces falsifiées auraient servi à faciliter des départs illégaux à l’étranger.

Objects saisis

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de mettre la main sur plusieurs documents et attestations contrefaits, ainsi que sur des tampons et contrats falsifiés. Du matériel informatique, susceptible d’avoir été utilisé dans ces opérations, a également été saisi.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire, supervisée par le parquet compétent. Les investigations en cours visent à identifier d’éventuelles extensions de ce réseau et à interpeller d’autres personnes impliquées dans ces activités.