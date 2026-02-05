Arrestation d’un gérant d’une agence de voyages à Marrakech pour escroquerie

Les éléments de la police relevant de la préfecture de sûreté de Marrakech ont procédé, le mercredi 4 février 2026, à l’interpellation du gérant d’une agence de voyages, soupçonné d’être mêlé à des faits d’escroquerie, de fraude et d’abus de confiance.

Cette arrestation intervient après l’ouverture d’une enquête judiciaire par la police de Marrakech, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des victimes affirmant avoir été leurrées par le suspect. Ce dernier leur aurait soutiré une somme totale estimée à environ 3,8 millions de dirhams, en leur promettant faussement l’organisation de voyages pour effectuer la Omra.

Les investigations ont permis de localiser et d’arrêter le mis en cause à Marrakech. Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi de nombreux documents et passeports appartenant à des tiers, ainsi que des billets d’avion et une somme d’argent présumée issue de cette activité illégale.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur toutes les circonstances de cette affaire et de déterminer l’ensemble des infractions qui pourraient lui être reprochées.