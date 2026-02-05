Société

Arrestation d’un gérant d’une agence de voyages à Marrakech pour escroquerie

Une personne arrêtée. (Dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

Une enquête judiciaire ouverte à Marrakech a conduit à l’arrestation du responsable d’une agence de voyages suspecté d’escroquerie et d’abus de confiance au détriment de plusieurs victimes.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 18h09

Les éléments de la police relevant de la préfecture de sûreté de Marrakech ont procédé, le mercredi 4 février 2026, à l’interpellation du gérant d’une agence de voyages, soupçonné d’être mêlé à des faits d’escroquerie, de fraude et d’abus de confiance.

Cette arrestation intervient après l’ouverture d’une enquête judiciaire par la police de Marrakech, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des victimes affirmant avoir été leurrées par le suspect. Ce dernier leur aurait soutiré une somme totale estimée à environ 3,8 millions de dirhams, en leur promettant faussement l’organisation de voyages pour effectuer la Omra.

Lire aussi : Escroquerie immobilière: 300 familles lésées et trois promoteurs incarcérés à Casablanca

Les investigations ont permis de localiser et d’arrêter le mis en cause à Marrakech. Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi de nombreux documents et passeports appartenant à des tiers, ainsi que des billets d’avion et une somme d’argent présumée issue de cette activité illégale.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur toutes les circonstances de cette affaire et de déterminer l’ensemble des infractions qui pourraient lui être reprochées.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 18h09
#DGSN#Marrakech#escroquerie

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: arrestation d’un ressortissant néerlandais recherché par la France pour trafic de drogues et homicide

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: arrestation de l’influenceuse Nada Hassi pour agression

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lutte antiterroriste: arrestation d’un partisan de Daech en phase d’exécution d’un plan terroriste à Tétouan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: arrestation d’un multirécidiviste en possession de plus de deux kilos de cocaïne

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
3
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
4
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
5
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
6
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
7
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
8
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
Revues de presse

Voir plus