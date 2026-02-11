Casablanca: arrestation d’un médecin soupçonné de délivrer de fausses ordonnances pour alimenter un trafic de psychotropes

Les services de la Sûreté nationale à Casablanca ont procédé, mardi soir, à l’arrestation d’un médecin soupçonné d’implication dans la délivrance d’ordonnances médicales fictives permettant l’obtention et la commercialisation illégale de substances psychotropes. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour lutter contre le trafic de médicaments détournés de leur usage thérapeutique, indique le quotidien Al Akhbar de ce jeudi 12 février.

Selon des sources sécuritaires citées par Al Akhbar, l’enquête a été déclenchée après l’interpellation d’un individu suspecté de se livrer à la revente de comprimés médicaux à effet stupéfiant. Les investigations menées avec le suspect ont permis de révéler qu’il s’approvisionnait en médicaments grâce à des ordonnances falsifiées obtenues avec la complicité d’un médecin. Ce dernier aurait exploité sa qualité de praticien pour fournir ces documents sans procéder aux examens médicaux requis, permettant ainsi à plusieurs personnes d’acheter ces substances dans des pharmacies avant de les écouler sur le marché parallèle.

Les recherches et opérations de surveillance menées par les services compétents ont permis de surprendre le médecin en flagrant délit. Il a été constaté qu’il exerçait au sein d’une clinique privée et qu’il remettait des ordonnances à plusieurs individus, facilitant ainsi l’acquisition de médicaments psychotropes très demandés sur le marché informel, a-t-on lu. La perquisition menée par les éléments de la police judiciaire a conduit à la saisie d’une ordonnance suspectée d’être falsifiée et portant le nom d’un médicament classé parmi les substances contrôlées. Les enquêteurs ont également saisi une somme d’argent soupçonnée de provenir des revenus générés par cette activité illégale.

Le médecin a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, relate Al Akhbar. Les investigations se poursuivent afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire, d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau présumé impliqué dans ce trafic de médicaments détournés de leur finalité médicale.