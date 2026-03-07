Aéroport de Casablanca: Arrestation d’un ressortissant français recherché par Interpol

​Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, hier vendredi 6 mars, à l’arrestation d’un ressortissant français âgé de 26 ans. Ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

L’opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé que l’individu faisait l’objet d’une «notice rouge», diffusée à la demande du Bureau central national à Paris. Il est soupçonné de liens avec un réseau criminel impliqué dans le trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Le suspect a été placé sous la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent. Parallèlement, le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a été chargé d’informer ses homologues français de l’interpellation afin de finaliser les démarches légales.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains à activer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de traque et d’arrestation des personnes recherchées à l’échelle mondiale pour des crimes transfrontaliers.