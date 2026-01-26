Société

Recherché par Interpol, un Français arrêté à Tanger

Une personne derrière les barreaux. Dessin Mohamed ELKHO-Le360

La police de Tanger a procédé à l’arrestation d’un Français de 34 ans, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de criminalité organisée et de trafic international de drogue, et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Par La Rédaction
Le 26/01/2026 à 17h31

Les éléments de la police relevant de la préfecture de police de Tanger ont procédé, ce lundi 26 janvier, à l’arrestation d’un ressortissant français âgé de 34 ans, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

La vérification de son identité dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché au niveau international. Cette recherche faisait suite à une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris. Il est soupçonné d’implication dans une affaire liée à la constitution d’une organisation criminelle et au trafic international de stupéfiants au moyen de véhicules volés.

Le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de cette arrestation, dans le cadre de la procédure d’extradition.

