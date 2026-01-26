Recherché par Interpol, un Français arrêté à Tanger

Les éléments de la police relevant de la préfecture de police de Tanger ont procédé, ce lundi 26 janvier, à l’arrestation d’un ressortissant français âgé de 34 ans, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

La vérification de son identité dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché au niveau international. Cette recherche faisait suite à une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris. Il est soupçonné d’implication dans une affaire liée à la constitution d’une organisation criminelle et au trafic international de stupéfiants au moyen de véhicules volés.

Le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de cette arrestation, dans le cadre de la procédure d’extradition.