Recherché par Interpol pour homicide volontaire, un Sénégalais arrêté près d’Agadir

Une personne derrière les barreaux. (Dessin d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un ressortissant sénégalais recherché pour homicide volontaire et recel a été interpellé vendredi à Aït Amira, à 20 km d’Agadir. L’homme de 41 ans faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice de son pays.

Par La Rédaction
Le 06/03/2026 à 16h32

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont interpellé, ce vendredi 6 mars à la mi-journée, un ressortissant sénégalais âgé de 41 ans.

L’opération a été menée sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Le mis en cause faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par la justice sénégalaise pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire et de recel.

Lire aussi : Interpol: comment une notice rouge peut déjouer les tentatives de fuite des criminels

L’arrestation a eu lieu dans la zone rurale d’Aït Amira, dans la province de Chtouka Aït Baha. La vérification de son identité dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a confirmé qu’il était recherché à l’échelle internationale. Une notice rouge avait été diffusée à la demande des autorités judiciaires sénégalaises dans le cadre de cette affaire.

Le suspect a été placé sous procédure d’extradition conformément aux instructions du parquet compétent. Le Bureau central national d’Interpol à Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a également informé les autorités sénégalaises de cette interpellation afin d’engager les démarches prévues dans le cadre de la procédure de remise.

