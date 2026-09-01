Fin de cavale à Tanger pour un fugitif suédois visé par une notice rouge d’Interpol

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont procédé, lundi, à l’interpellation d’un ressortissant suédois, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires suédoises, apprend-on de source policière.

Le suspect a été arrêté au niveau de la ville de Tanger, indique la même source, précisant que l’opération de pointage sur la base de données de l’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Stockholm pour son implication présumée dans une affaire liée au trafic international de drogues et de psychotropes ainsi qu’à la possession d’armes à feu automatiques sans autorisation.

#التعاون_الأمني_الدولي

طنجة.. توقيف مواطن سويدي مدرج على قوائم نشرات الأنتربول للأشخاص المبحوث عنهم دوليا، مطلوب من قبل السلطات القضائية السويدية، للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة. pic.twitter.com/c7xUMKffkw — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 1, 2026

Le mis en cause a été soumis aux procédures d’extradition, ajoute la même source, notant que le Bureau central national, Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’aviser son homologue suédois de cette interpellation au titre de la procédure d’extradition.