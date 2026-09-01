Fin de cavale à Tanger pour un fugitif suédois visé par une notice rouge d’Interpol

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont procédé, lundi, à l’interpellation d’un ressortissant suédois, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires suédoises, apprend-on de source policière.
Le suspect a été arrêté au niveau de la ville de Tanger, indique la même source, précisant que l’opération de pointage sur la base de données de l’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Stockholm pour son implication présumée dans une affaire liée au trafic international de drogues et de psychotropes ainsi qu’à la possession d’armes à feu automatiques sans autorisation.
Le mis en cause a été soumis aux procédures d’extradition, ajoute la même source, notant que le Bureau central national, Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’aviser son homologue suédois de cette interpellation au titre de la procédure d’extradition.