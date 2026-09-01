Société

Fin de cavale à Tanger pour un fugitif suédois visé par une notice rouge d’Interpol

Une personne derrière les barreaux. (Dessin d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un Suédois de 27 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, a été interpellé lundi par la BNPJ à Tanger. Interpol Rabat a immédiatement notifié les autorités suédoises pour finaliser son extradition.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/09/2026 à 18h25

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont procédé, lundi, à l’interpellation d’un ressortissant suédois, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires suédoises, apprend-on de source policière.

Le suspect a été arrêté au niveau de la ville de Tanger, indique la même source, précisant que l’opération de pointage sur la base de données de l’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Stockholm pour son implication présumée dans une affaire liée au trafic international de drogues et de psychotropes ainsi qu’à la possession d’armes à feu automatiques sans autorisation.

Le mis en cause a été soumis aux procédures d’extradition, ajoute la même source, notant que le Bureau central national, Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’aviser son homologue suédois de cette interpellation au titre de la procédure d’extradition.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/09/2026 à 18h25
#DGSN#Interpol#Drogues#armes à feu automatiques

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